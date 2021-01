Egypte: Lancement de la 16e phase de l'initiative

Le Ministère de l'Intérieur a annoncé jeudi la poursuite de la 16e phase de l'initiative "Nous ne sommes qu'un" destinée à fournir au public des produits alimentaires et non alimentaires à des prix réduits allant jusqu'à 50%, et ce en coordination avec les principales chaînes commerciales dans toute la République et en signe d'exécution des directives du président Al-Sissi sur l'adoption de mesures nécessaires pour la protection sociale des citoyens.

Cette initiative, lancée par le ministère le 10 janvier courant pour un mois, a pour but d'assurer toutes les fournitures familiales (nourriture, produits stratégiques et de base, électroménager, vêtements, mobilier, équipements d'éclairage, fournitures médicales contre le coronavirus) de haute qualité et à des prix inférieurs à ceux du marché, avec un certain nombre de succursales de grandes chaînes commerciales (Kheir Zaman - Ragab Sons - Abdullah Al-Othaim - Carrefour - Al-Abed - Al-Mahallawi Stores - Oscar - Kheir Baladna - Raya - Fathallah Markets - Al-Furjani - Hyper One - Spinneys - Exception - Hyper Al Sharq - Cairo Mall - Kazyon), et ce en coordination avec l'Administration générale de la police d'approvisionnement et de commerce et les fournisseurs de sociétés commerciales spécialisées.