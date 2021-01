Guinée: Appel a faire la lumière sur la détention d'opposants sur fond de menaces de l'UE - Il en faut plus pour inquiéter Condé

analyse

Face à l'emprisonnement à tout va, d'opposants en Guinée, l'Union européenne (UE) a demandé au pouvoir guinéen de faire la lumière sur les cas d'opposants privés de leur liberté. Et comme pour prouver qu'elle ne plaisante pas, elle n'a pas hésité à brandir le bâton en évoquant la possibilité de sanctions si le pouvoir fait la sourde oreille. Cette menace suffira-t-elle à faire entendre raison au président guinéen qui vient, contre vents et marées, de prolonger son bail au palais Sékoutoureya? Tout laisse croire que non.

Il en faut plus pour inquiéter Alpha Condé. On est d'autant plus fondé à le croire que depuis sa réélection contestée, l'octogénaire président n'aura posé aucun acte concret pour réduire les tensions qu'il a contribué à exacerber entre les Guinéens. C'est dire s'il n'est pas dans une dynamique de réconciliation comme son homologue ivoirien Alassane Ouattara qui, après s'être fait réelire avec un score à la soviétique, a illico presto nommé un ministre en charge de la réconciliation en la personne de Kouadio Konan Bertin. Tout porte à croire que Pr Condé est dans une logique de réduction de l'opposition à sa plus simple expression.

A preuve, non content d'avoir imposé un blocus autour du domicile de son plus farouche opposant, Cellou Dalein Diallo, pour ne pas le nommer, qui conteste toujours sa victoire, Condé a jeté certains lieutenants de ce dernier au cachot. Et son rouleau compresseur ne s'est pas arrêté là. Des leaders d'organisations de la société civile qui ont osé s'opposer à son troisième mandat, croupissent aussi en prison. Certains ont même perdu la vie dans ces geôles sans qu'aucune lumière ne soit faite sur les circonstances exactes de leur mort. Preuve, s'il en est, que Condé n'est autre qu'un satrape.

La Guinée est devenue une prison à ciel ouvert

En tout cas, tous ceux qui osent lever le petit doigt pour dénoncer sa forfaiture, n'échapperont pas à sa furie vengeresse. C'est dire si l'UE gagnerait à passer à la vitesse supérieure. Car, comme le dit l'adage, « on n'effraie pas un vieil hibou aux yeux ronds, avec un épouvantail ». Condé qui dirige son pays d'une main de fer depuis plus d'une décennie, ne saurait, sur une simple menace de sanctions, plier l'échine.

Du reste, s'il n'était pas lui-même un prédateur des droits humains, il aurait rendu justice aux victimes du massacre du 28 septembre 2009. Ne demandez donc pas à un satrape dont les placards sont déjà remplis de cadavres, de faire la lumière sur la détention de ses opposants. Car, aux yeux de Condé, mourir en prison n'a rien de scandaleux.

Et on n'exagère pas en l'affirmant puisque de nombreux Guinéens ont été abattus comme du gibier par ses sbires à la gâchette facile, qui n'ont jamais été inquiétés. C'est à se demander si Pr Condé est encore lucide. Comment est-il possible que quelqu'un qui aura passé une bonne partie de sa vie dans l'opposition et qui aura été accueilli, à son arrivée au pouvoir, comme un libérateur, soit devenu un des plus sanguinaires dirigeants d'Afrique? Le hic est que tant que le fils de Boké restera aux affaires, ni les opposants, ni les défenseurs des droits humains, encore moins les Hommes de médias, n'auront la paix. Car, la Guinée et c'est peu de le dire, est devenue une prison à ciel ouvert.