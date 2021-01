Cote d'Ivoire: PORTRAIT - Kolo Touré, la nouvelle carrière sur le bord de la ligne

L'après-football a toujours été un casse-tête pour bon nombre de footballeurs. La reconversion n'a jamais été facile. Et il n'est pas rare de voir des footballeurs qui ont fait vibrer des millions de spectateurs de par le monde sombrer au soir de leur carrière.

Tout simplement parce qu'ils ont été dupés dans des projets dans lesquels ils ont investi de colossales sommes dans la perspective de leur fin de carrière. C'est loin le cas de Kolo Abib Touré.

Le défenseur international ivoirien savait déjà ce qu'il ferait au crépuscule de sa vie de footballeur. Alors qu'il était encore sous contrat avec Liverpool FC, club qu'il a rejoint en 2013 en provenance de Manchester City, le natif de Bouaké (centre du pays) a déjà débuté sa reconversion.

Et depuis le 30 juin 2020, à 39 ans (il est né le 19 mars 1981), il est détenteur de la Licence Pro de l'UEFA. Un diplôme qui lui ouvre les portes de tous les clubs, même les plus prestigieux (Real, FC Barcelone, PSG, Manchester United, Liverpool, Marseille, Bayern de Munich, Juventus, Milan AC, Manchester City, Arsenal, Naples, Dortmund, Atletico Madrid, ... ). «Un projet clair et lucide» Il n'avait que 32 ans lorsqu'il décide de déposer ses valises au bord de la Mersey. Et cela, une année après avoir été sacré champion d'Angleterre avec Manchester City.

Le second titre de champion (il a remporté la Premier League en 2004 avec Arsenal) de ses quatorze années de présence dans l'élite du football anglais. En ce moment, le défenseur central avait dessiné les contours de son projet. Il avait déjà pris la direction qui la conduirait à sa nouvelle carrière. Celle encore plus passionnante, plus excitante, plus stressante.

Celle qui s'exerce non sur le pré mais sur le bord de la ligne de touche. La carrière d'entraîneur. «J'ai entamé en 2014 mon diplôme d'entraîneur avec mon coéquipier d'alors Steven Gerrard (capitaine emblématique des Red et actuel manager des Glasgow Rangers FC en Ecosse). On a commencé les cours ensemble», a confié Kolo Touré.

A 33 ans, il est plus que convaincu qu'il sera entraîneur après avoir raccroché les crampons. «J'ai toujours voulu, après ma carrière, continuer le football, a-t-il dit. C'est ce que j'ai toujours aimé.» Et cinq années après le sacre de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015 à Bata en Guinée Equatoriale, l'on comprend maintenant le rôle joué par le désormais «Coach Kolo» sur le terrain.

Vice-capitaine de l'équipe (son cadet Yaya Touré était le capitaine des Eléphants), Kolo était le véritable relais d'Hervé Renard à Malabo et à Bata. Il n'était pas rare de voir le défenseur de Liverpool d'alors replacer ses jeunes coéquipiers que sont Eric Bailly et Wilfried Kanon dans la défense à trois concoctée par le sélectionneur.

Un vrai entraîneur sur le terrain que ne manquaient pas de souligner certains coéquipiers et des observateurs. «Une carrière bien réussie» Formé à l'Asec Mimosas, Kolo fait partie de ces mômes qui ont émerveillé la planète foot un soir de 7 février 1999 en dynamitant après prolongation l'Etoile sportive de Tunis (3- 1) en Supercoupe de la CAF. Avec sa bande d'Académiciens (joueurs formés à l'Académie Mimosifcom par Jean-Marc Guillou), il remporte le championnat de Côte d'Ivoire en 2000, 2001 et 2002, avant de prendre la direction de l'Angleterre. Il pose ses valises à Londres du côté d'Arsenal.

Déjà solide et impérial dans les airs, il devient à 21 ans le premier footballeur ivoirien à signer pour les Gunners en 2002. La même année, il est appelé pour la première fois avec la sélection A de Côte d'Ivoire avec laquelle il a honoré à 120 reprises l'appel de la nation. A l'annoncé de sa retraite internationale, le 15 février 2015, une semaine après le sacre de Bata, il était à sept buts avec les Eléphants. Mais Kolo Touré, c'est important de le souligner, est le fils de l'Angleterre.

Au pays des Three Lions, il a passé 14 années dont sept à Arsenal pour 326 matchs (14 buts), quatre à Manchester City pour 102 réalisations (3 buts) et trois à Liverpool (71 matchs, 1 but). En 2017, il décide de mettre un terme à sa carrière professionnelle après une saison bien remplie en Ecosse du côté du Celtic.

Une aventure écossaise qui va donner une orientation claire et nette à son ambition avec la rencontre de Brendan Rodgers. Brendan Rodgers, le mentor «J'ai eu la chance de jouer avec Brendan qui m'a permis d'intégrer tout de suite un staff technique. Ce qui a favorisé aussi ce diplôme», a lâché le nouveau diplômé. Le destin a voulu que Kolo Touré croise le chemin de Brendan Rodgers. Manager de Liverpool (2012-2015), c'est l'entraîneur NordIrlandais qui fait venir le défenseur ivoirien à Anfield Road.

Et c'est sous sa coupole que lui et Gerrard débutent leur cours d'entraîneur. Malheureusement, le 4 octobre 2015 il est démis de ses fonctions. Sept mois plus tard, il s'engage avec le Celtic FC. Et pour recomposer son équipe, il séduit à nouveau le défenseur ivoirien qui décide de relever le défi avec lui. Une aventure victorieuse puisque le duo Rodgers-Kolo a réussi le triplé écossais au terme de la saison.

Le champion d'Afrique décide ainsi de mettre un terme à sa carrière professionnelle pour se consacrer à sa formation d'entraîneur. Avec la licence UEFA B en poche, la Fédération ivoirienne de football (FIF) lui offre la possibilité d'engranger de l'expérience. Il est nommé sélectionneur adjoint d'Ibrahim Kamara alors patron du banc des Eléphants locaux et olympiques. Kolo est même promis en sélection A en qualité de 2e adjoint de Marc Wilmots. Dans la même période, il continuait à préparer sa licence UEFA B. Un diplôme qu'il a obtenu en 2019.

Ce qui lui a valu encore les faveurs de Brendan Rodgers. Nommé en remplacement de Claude Puel en février 2019 à la tête de Leicester en Premier League, le technicien Nord-Irlandais rapatrie l'Ivoirien qui signe également un contrat de même durée (3 ans). Son absence aux côtés des Eléphants à la CAN 2019 en Egypte s'explique ainsi.

Parallèlement, il prépare sa licence pro. Et le 30 juin 2020, au bout de six années de formation. «J'ai fait l'UEFA B. Après j'enchaîne l'UEFA A et je finis sur la licence pro. Cela m'a pris six années. Ça été des années pas faciles. J'avais déjà commencé en tant que joueur et j'ai enchaîné tout de suite», a souligné le nouveau diplômé. «Eveiller les consciences».

A travers ce diplôme qui lui permet de coacher n'importe quel club sur la planète foot, Kolo Touré tient à «montrer à tous que c'est possible de finir une carrière de footballeur et de se projeter dans une nouvelle carrière». Audelà, l'Ivoirien brise les tabous. Seul africain à officier sur un banc en Premier League, il veut montrer qu'aucun boulot n'est interdit aux Africains dans le championnat anglais. Sans toutefois manquer d'ambitions. «Après c'est clair que pour moi, si je deviens entraîneur, j'ai envie de gagner des trophées importants pour mon pays, pour le football africain», a-t-il confié.

Même s'il s'estime très heureux à Leicester et fier de continuer d'engranger de l'expérience dans la pratique aux côtés de son mentor Brendan Rodgers, il garde bien sûr la Côte d'Ivoire dans un coin de sa tête. «Pour la Côte d'Ivoire, on y pense toujours. Pour l'instant je continue d'apprendre. Quand le moment viendra, tout le monde le saura», a dit Coach Kolo.

Qui veut continuer à s'abreuver à la sève de «l'un des plus grands managers de sa génération», auprès de qui il apprend énormément, prend de l'expérience. «Il me coache, il m'aide dans tout ce que j'entreprends. Il y a aussi son adjoint Chris Davies. Ce sont des gens avec qui je suis depuis très longtemps maintenant (3-4 ans). Je continue de peaufiner. C'est important d'avoir le diplôme mais la pratique», a terminé Kolo Abib Touré.

Qui ne compte pas d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Il a dans sa vision le très sélect Master Exécutif pour Joueurs Internationaux de l'UEFA (ou MIP), un programme de formation unique, conçu sur mesure pour répondre aux besoins des joueurs habitués à remporter des trophées sur le terrain.

Un programme qui développe les qualités des joueurs d'élite pour en faire de brillants managers. Un diplôme délivré par deux établissements académiques prestigieux, le Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de l'Université de Limoges (France) et le Birkbeck sport business centre, de l'Université de Londres.