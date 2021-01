Cote d'Ivoire: Scrutin révélateur

éditorial

Le match RHDP-coalition de l'opposition aura bel et bien lieu. Après de nombreuses et interminables consultations en interne, après tractations, négociations et parfois arrangements, les partis politiques ont enfin déposé leurs listes définitives de candidats aux législatives prochaines, à la Commission électorale indépendante. Faut-il le rappeler, le délai limite pour faire acte de candidature à cette élection initialement prévu le 20 janvier, avait été repoussé au vendredi 22 janvier. Soit un sursis de 48 heures.

Si la bataille entre le RHDP et les partis de l'opposition n'a pas eu lieu lors de la présidentielle du 31 octobre dernier, suite au boycott du scrutin par les opposants dans le contexte et les conditions que l'on sait, en revanche, elle se déroulera, sans aucun doute, le 6 mars prochain. Ce jour-là, les forces politiques essentielles du pays appelleront leurs militants et sympathisants à se ruer dans les urnes pour élire les députés de la future législature. L'enjeu, c'est bien entendu le contrôle de l'Assemblée nationale.

D'un côté, le RHDP veut absolument y assurer une majorité confortable au Président Alassane Ouattara, afin qu'il puisse poursuivre tranquillement son œuvre de modernisation du pays. Le RHDP entend également prouver à l'opinion nationale et internationale que sa brillante victoire à la présidentielle du 31 octobre n'est pas un succès par défaut, et que surtout, il est sans contexte la première force politique de Côte d'Ivoire.

De l'autre côté, l'opposition, qui a échoué à empêcher la tenue du scrutin présidentiel, nourrit le secret espoir de prendre sa revanche, en s'adjuvant l'hémicycle, afin de constituer un vrai contrepoids face au RHDP. Mais, au-delà des ambitions des deux camps, les législatives du 6 mars 2021 seront, incontestablement, un sérieux révélateur du poids électoral de l'opposition, notamment de l'alliance PDCI-FPIpro-Gbgabo.

Ce fameux « mariage » entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, deux ex-chefs d'Etat, dont les passages à la tête du pays ne furent pas mémorables. «C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon », dit un adage populaire. Cette opposition, qui a clamé haut et fort, à hue et à dia, partout où elle pouvait se faire entendre, sa supposée majorité dans le pays, a l'occasion idoine de le prouver. Quoiqu'il en soit, elle est aujourd'hui au pied du mur. Et elle joue toute sa crédibilité dans cette élection. Car, tous les regards seront tournés vers elle.

Déjà, les premiers signaux qu'elle renvoie n'incitent pas à l'optimiste de son côté. Le choix des candidats n'a pas été une sinécure pour cette opposition. Et cela, pour deux raisons. Primo : elle a été incapable de trouver des candidats dans toutes les 205 circonscriptions électorales qui abriteront ces législatives 2021. La coalition EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté) n'a déposé que 95 listes, quand le PDCI ne totalise qu'une soixantaine.

On se rend vite compte que l'opposition ivoirienne verse dans le tribalisme et la balkanisation. En effet, le PDCI de Bédié, le plus vieux parti du pays, peine à couvrir l'ensemble des circonscriptions électorales du pays. Tandis que les pro-Gbagbo et le FPI tendance Affi eux ou encore l'UDPCI, se contentent de présenter des candidatures dans certaines zones du pays, évitant soigneusement des régions entières, comme le Nord.

Le RHDP, pour sa part, montre par son ambition, qu'il est un parti véritablement national. C'est la seule formation qui sollicite les suffrages des Ivoiriens pour les 255 circonscriptions. De San-Pedro à Odienné, de Bouna à Aboisso, de Guiglo à Yamoussoukro, le RHDP a des cadres pour la compétition. C'est la première partie du match qui vient d'être remportée. L'opposition, à travers sa presse, pleure un découpage électoral qu'elle dit biaisée. Mais, que faire et que dire quand on est incapable de présenter des listes sur l'ensemble du pays ?

Secundo : faute de candidats de poids, EDS et le PDCI ont dû jeter leur dévolu sur des candidats malades ou poursuivis par la justice comme Maurice Kakou Guikahué ou encore hors du pays, tels Koné Katinan, Damana Pickas... pour ne citer qu'eux. Même si on au nom de la réconciliation, ces candidatures sont acceptées, rien ne dit que les Ivoiriens accorderont leurs suffrages à ces gens, qui ont plongé le pays dans le chaos en 2010-2011, et, bien plus, ont une grande part de responsabilité dans la crise postélectorale qui a fait officiellement 3000 morts.

Voter ces personnes, c'est ramener la Côte d'Ivoire dix années en arrière. Après le bond prodigieux qu'elle a fait sous la gouvernance Ouattara, ce serait un énorme gâchis pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, disons-le tout net, toutes ces péripéties pour trouver des candidats montrent que l'opposition, notamment EDS et le FPI tendance Gbagbo, a confondu la compassion d'une partie des Ivoiriens pour leur mentor à une adhésion réelle à leur philosophie politique.

C'est cette triste réalité qui les rattrape en ce moment, même s'ils s'obstinent à cacher le soleil avec une main. De toute façon, le 6 mars prochain, la Côte d'Ivoire et le monde entier découvriront le vrai poids de cette opposition. Cette fois-ci, elle n'échappera pas au révélateur. En somme, c'est déjà la première bonne nouvelle de ces législatives 2021.