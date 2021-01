Cote d'Ivoire: N'Goran Marc, candidat aux législatives du 6 mars 2021 à Yamoussoukro-sous-préfecture - "Laver l'affront fait au président ouattara par une victoire écrasante"

Le candidat du Rhdp aux législatives du 6 mars 2021 pour la circonscription électorale de Yamoussoukro sous-préfecture, N'goran Marc Konan a saisi l'occasion le mercredi 28 janvier 2021 , lors de sa présentation par le délégué sous-préfectoral de Yamoussoukro ,Kouamé Eugène, aux responsables locaux du Rhdp , notamment les délégués de secteurs , pour inviter les uns et les autres à s'impliquer corps et âme dans la campagne afin de gagner au soir du 6 mars 2021, et laver l'affront fait au président Ouattara.

C'était au cours d'une double cérémonie de présentation de vœux et de candidature à la résidence de Kouamé Eugène à Logbakro, village- quartier de Yamoussoukro." Le président Ouattara a été humilié ici à Yamoussoukro par les évènements, les troubles qui ont été perpétrés lors du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Si nous sommes sincères, si nous voulons laver cet affront, et honorer le président de la République, alors nous devrons nécessairement gagner cette élection au soir du 6 mars prochain. C'est la réponse à ces événements ", a-t-il fait savoir.

Il a exhorté chacune et chacun à taire les querelles inutiles, les divergences et aller à l'entente et à l'union sacrée. Mais surtout à se mettre en ordre de bataille. Aussi, a-t-il fait remarquer que cette élection est de taille et de poids." Car, il s'agira pour la première fois d'aller offrir une victoire du Rhdp dans la sous-préfecture de Yamoussoukro au président Alassane Ouattara. Rassurant ces commandos du Rhdp à la base, le candidat N'goran Marc a dit à ceux-ci , qu'une fois à l'hémicycle, il ne sera pas invisible comme certains parlementaires ivoiriens." Je serai le député qui sera avec vous à tout moment. Nous allons démystifier la fonction de député " a-t-il promis.

Par ailleurs, il a nommé le délégué sous-préfectoral comme son directeur de campagne. Peu avant lui, le coordonnateur et le nouveau directeur de campagne, Kouamé Eugène ont invité l'assistance à s'approprier cette candidature "Que vous fassiez de cette candidature comme votre candidature. Nous devons travailler pour les autres comme si c'était pour nous même. Chacun à son rôle dans cette campagne. Nous comptons sur tous", a-t-il indiqué.