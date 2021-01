Congo-Brazzaville: Education - Les élèves de collèges et lycées sensibilisés à la fraude et l'incivisme scolaire

La Planche de salut des élèves et étudiants du Congo (Pseec), une association estudiantine apolitique, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, a entamé le 27 janvier à Brazzaville une campagne de lutte contre la fraude et l'incivisme en milieu scolaire.

Du 27 janvier au 10 février dans les collèges et lycées du Congo, l'association que préside Carmel Koumba, œuvre à lutter contre les procédures frauduleuses d'inscriptions, d'admission aux classes supérieures, de contribution parentale à l'école, de harcèlement sexuel par des enseignants et de violences interscolaires.

« Tous les mécanismes qui n'encouragent pas le mérite et ayant des penchants sur la facilité. Conscient des impératifs du développement, nous avons décidé de lutter contre ces maux à la base. Mais pensons que la couverture de tous les établissements scolaires durant un mois deux semaines coûtera la somme de six millions deux cent soixante-quinze mille francs CFA », a indiqué Carmel Koumba. L'association estudiantine va encourager les élèves au patriotisme, à la connaissance et au respect des symboles de la République.

Outre la sensibilisation, le président de la Pseec procèdera aussi à la restructuration des sections et des cercles de réflexions de cette structure installée depuis deux ans passés, dans les établissements scolaires.

Le conseiller à la prévention des violences en milieu scolaire au ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, Frédérique Menga, a relevé : « Nous travaillons avec cette association pour accompagner les élèves à prévenir la fraude ainsi que les actes inciviques car le milieu scolaire est celui de la formation et de la socialisation des compétences. Il y a des textes qui condamnent ces comportements déviants. La vision du chef de l'Etat aujourd'hui est centrée sur la formation du capital humain qui est la clef du développement ».