Cote d'Ivoire: Journée Internationale de la douane - L'année 2021 placée sous le sceau de la relance

En dépit de la crise sanitaire à coronavirus, l'Administration douanière ivoirienne tient à assumer, pleinement, son rôle moteur de mobilisation de ressources nationales, de facilitation des échanges commerciales et de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire.

A la faveur de la Journée internationale de la Douane (JID) commémorée hier mardi 26 janvier 2021 par toutes les administrations douanières du monde entier, le Général Da Pierre Alphonse, directeur général des Douanes, dans son message, a placé l'année 2021 sous le sceau de la relance et la consolidation des activités douanières en Côte d'Ivoire.

Conformément au slogan de l'Organisation Mondiale des Douanes « Relance, Renouveau, Résilience : la Douane au service d'une chaîne logistique durable » qui invite les Administrations douanières à renforcer la lutte contre la Covid-19 en soutenant les personnes ainsi que les entreprises.

« Il s'agira ainsi, pour l'Administration des Douanes ivoiriennes de renforcer sa collaboration avec les autres parties prenantes ; intensifier les initiatives en faveur de la consolidation de la chaîne logistique à travers la digitalisation accrue de ses procédures douanières ; renforcer ses capacités en ressources humaines et promouvoir des valeurs éthiques, en s'engageant en faveur de la diversité et de l'inclusion », a déclaré le Général Da Pierre Alphonse à la salle de conférence de la direction générale.

Aussi a-t-il exhorté à une mutualisation des efforts de l'ensemble des parties prenantes de la chaîne logistique du commerce à faciliter et à accélérer le mouvement des marchandises y compris les fournitures médicales et les biens essentiels, à assurer la stabilité et la continuité des chaînes logistiques.

Pour rappel, en application des dispositions édictées par le Gouvernement dans le cadre de la riposte nationale contre cette pandémie, plusieurs mesures ont été prises par l'Administration des Douanes.

A savoir, des mesures visant à faciliter le mouvement rapide des envois traduites par la mainlevée immédiate des marchandises de première nécessité importées, la dématérialisation accrue des procédures de dédouanement en vue de réduire au maximum les délais de traitement.

Des mesures de soutien à l'économie concrétisées par des exonérations totales des droits et taxes de douane, l'annulation totale des frais de dépôt sur les biens contribuant à la lutte contre la pandémie, et des mesures de protection du personnel consistant en l'adoption du télétravail, la dotation régulière du personnel en matériel de protection et l'adoption de la rotation des effectifs par application du système de double vacation. En guise de reconnaissance de leur engagement dans la riposte contre la pandémie, certains agents des Douanes ont été distingués.