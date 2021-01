Cote d'Ivoire: Oissu - La direction générale et ses démembrements annoncent la saison 2021

La direction générale de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (Oissu) et ses structures sous tutelle se sont retrouvés hier, dans un restaurant à la Riviera II, non loin du siège de la structure.

En présence de M. François Alla-Yao, directeur de cabinet, représentant le ministre des Sports, ils ont fait le bilan de l'exercice écoulé et présenté les perspectives pour la saison 2020-2021.

La rencontre d'hier était également l'occasion pour la direction générale d'aider ses délégués régionaux et départementaux à mettre leurs connaissances techniques et administratives à jour.

Deux jours durant, quinze responsables de la direction générale, soixante-trois délégués régionaux et départementaux et quatre cadres du cabinet seront instruits sur plusieurs thèmes et communications pour une Oissu plus forte et plus dynamique.

D'entrée de jeu, l'Inspecteur général Sékongo Kafalo Daouda a reprécisé les rapports et relations de travail entre les délégués Oissu et les directeurs des sports dans leurs zones respectives.

Le directeur de cabinet François Alla-Yao, quant à lui, a fait une présentation sur « la place de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires dans le développement du sport en Côte d'Ivoire ».

Il a notamment insisté sur le fait que l'Oissu doit se donner un repère afin de toucher un grand nombre d'Ivoiriens. « Il faut faire en sorte que tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien puissent pratiquer le sport », a-t-il indiqué.

A noter que 24.316 athlètes et élèves et 3.328 encadreurs ont pris part aux compétitions 2020.