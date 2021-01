Cote d'Ivoire: Coopération technique et financière - L'AFD, Expertise France et la CDC-CI signent un protocole d'accord

Le ministre de l'Economie de des Finances, Adama Coulibaly a salué, le mercredi 27 janvier 2021, à Abidjan-Plateau, immeuble SCIAM, la signature d'un protocole d'accord de coopération technique et financière, entre l'Agence française de développement (Afd), Expertise France et la Caisse des dépôts et des consignations de Côte d'Ivoire avec l'appui de celle de France.

Créée le 13 juin 2018, la Caisse de dépôts et de consignations de la Côte d'Ivoire est chargée de porter les missions d'investisseurs à long terme au service de l'intérêt général. Et figure parmi les mécanismes de financement innovant. « Ce protocole d'accord à en juger son cadre opérationnel constitue une formidable opportunité pour la Caisse dans sa stratégie de développement », a indiqué le ministre Adama Coulibaly. Poursuivant, il a souligné que l'objectif général de ce protocole est d'appuyer la mobilisation de l'épargne locale et l'offre d'investissement public à long terme. Il vise ainsi à soutenir l'opérationnalisation effective de la Caisse des dépôts et des consignations de Côte d'Ivoire. Toute chose qui, à l'en croire, lui permettra de contribuer au financement des efforts de développement et à bâtir une Côte d'Ivoire meilleure et davantage solidaire conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara.

Emmanuel Debroise, directeur de l'Agence française de développement (Afd), a rappelé que le 9 novembre 2020, sa structure a tenu à réaffirmer son soutien aux caisses de dépôts africaines. C'était à Paris, lors du sommet « Finance en commun » qui réunissait l'ensemble des banques publiques de financement. Et cela, en confiant une subvention à Expertise France de 1,4 milliards de FCFA pour accompagner la structuration des Caisses de dépôts et de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. « La pertinence du projet qui nous réunit ce jour est à la croisée de plusieurs enjeux stratégiques (...) Je voudrais ici en rappeler trois principes. Le premier ait que la mobilisation accrue de l'épargne intérieur est un enjeu de financement durable de l'économie. Il est d'autant pour l'économie ivoirienne qui, résolument engagée sur le chemin de l'émergence est forte d'une dynamique qui lui a permis de faire face aux impacts de la crise sanitaire qu'elle cherche à consolider en diversifiant ses sources de financement... », a souligné M. Emmanuel Debroise

Poursuivant, il a indiqué que le modèle des Caisses de dépôts et des consignations à la jonction de l'Etat et du secteur privé permet cette mobilisation massive des ressources intérieures en faveur d'un développement économique plus équilibré. Le deuxième enjeu dira-t-il, une Caisse des dépôts est par essence un acteur à qui il incombe la mission première de répondre à des besoins de financement non servi par d'autres institutions financières. Il s'agit, a-t-il précisé, des besoins en dette de long terme en s'adressant à des secteurs prioritaires pour le développement, tels les infrastructures, les habitats, l'environnement et bien d'autres. Toute chose qui va favoriser les opportunités de développement économique pour les entrepreneurs locaux. « Soutenir l'opérationnalisation des Caisses de dépôts et des consignations, c'est contribuer à construire et à établir un acteur de référence dans les financements de politiques de stratégie publique de développement », a-t-il affirmé.

Directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-Ci), Lassina Fofana a salué la signature de ce protocole d'accord tripartie qui soutient la stratégie de construction de la Caisse. C'est dans le cadre de la structuration de ses activités que la Caisse a sollicité une coopération technique et financière auprès de l'Afd. Cette sollicitation qui découle de la stratégie de la Caisse vise à bénéficier d'une assistance technique portant sur quatre composantes. Il s'agit de son opérationnalisation, à travers la réalisation d'études portant sur le plan d'affaires à 5 ans, le modèle prudentiel, la gestion des risques, le schéma directeur informatique et les systèmes d'information, les doctrines d'investissement ; le renforcement de ses capacités ; la réalisation de plusieurs études de faisabilité ; un appui transversal.

Stéphan Orivel, Représentant régional Expertise France a indiqué que la mission de sa structure est de s'appuyer sur les expériences acquises pour certains champs de politique publique français qu'elle adapte chaque contexte particulier. Expertise France a-t-il souligné assure une mission de service publique et intervient en appuie en complément des financements de l'Afd. Et d'annoncer qu'Expertise France rejoindra le groupe de l'Afd le 1er juillet 2021.