Cote d'Ivoire: Sinaly Diomandé - L'Ivoirien prolonge avec l'Olympique Lyonnais

Sinaly Diomandé s'inscrit dans le long terme avec l'Olympique Lyonnais. Ce jeudi, le jeune défenseur ivoirien, qui a la confiance de Rudi Garcia, a prolongé son contrat avec les Gones.

« L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer la prolongation de contrat du défenseur international ivoirien Sinaly Diomandé, de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'au 30 juin 2025 », a écrit le club de Ligue 1.

Formé à l'Académie de Jean-Marc Guillou, Sinaly est arrivé à l'OL en septembre 2019 en provenance du Guidars FC (Mali) et a effectué ses débuts un an plus tard avec l'équipe professionnelle face à Nîmes.

Auteur de 16 matches de Ligue 1, se dit heureux d'avoir prolongé avec l'OL.

« Je suis très heureux d'avoir prolongé avec l'OL. Je suis arrivé au club en 2019 et mon adaptation s'est très bien passée. Le coach me fait confiance mais je dois encore beaucoup progresser. J'espère un jour pouvoir gagner des trophées et disputer la Ligue des Champions mais pour cela, je dois encore continuer à travailler », a-t-il dit.