Cote d'Ivoire: Complexe Taï-Grébo-Sapo - Le projet se dote d'un manuel de procédures de gestion

Le projet "Conservation de la biodiversité dans le complexe Taï-Grébo-Sapo" vient de se doter d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables. Ce document a été minutieusement examiné et validé par les parties prenantes au projet au cours de la session extraordinaire du Comité national de pilotage (Cnp) du projet, qui s'est tenue, le 26 janvier, à l'hôtel Rose Blanche à Angré.

Cette réunion a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Parfait Kouadio. Qui a souligné l'importance d'un tel document dans la mise en œuvre du projet.

En effet, à l'en croire, le manuel de procédures devra permettre à l'unité d'exécution du projet d'assurer une meilleure conduite dudit projet. Lequel a pour objectif, a rappelé le coordonnateur de l'unité d'exécution, Michel Amon N'Kpomé, de restaurer la connectivité écologique entre le parc national de Taï en Côte d'Ivoire et le parc national de Grébo-Krahn au Liberia par les populations riveraines et les autres parties prenantes.

Après un processus préparatoire de deux ans, le gouvernement ivoirien a décidé, en avril 2019, de créer un corridor écologique le long de la rivière Saro long de 4 Km située à Taï, afin de restaurer la connectivité écologique entre les deux aires protégées sus indiquées. Ce corridor sera géré à terme par les populations riveraines sous forme de réserve naturelle volontaire.

Le présent manuel de procédures avait été précédemment validé par les partenaires techniques financiers notamment la Coopération financière allemande (KfW), la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire (Fprci) et la Direction de l'écologie et de la protection de la nature (Depn). Il permettra une répartition rationnelle du travail des différents acteurs au projet susmentionné et une gestion technique, financière, organisationnelle et administrative efficace, contrôlée et sécurisée.