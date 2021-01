Burkina Faso: Visite du président du Faso à Djibouti - Des acquis et de bonnes perspectives

La visite officielle du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, en République de Djibouti a été sanctionnée par un communiqué conjoint, dont voici la teneur.

1. A l'invitation de Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti, le Président du Burkina Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE a effectué une visite officielle en République de Djibouti du 26 au 28 janvier 2021. Il était accompagné par une délégation de haut niveau composée du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'Extérieur et d'autres Hauts Responsables de la Présidence, de l'Assemblée Nationale et du Ministère en charge des Affaires Etrangères du Burkina Faso.

2. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la République de Djibouti et le Burkina Faso.

3. A son arrivée à l'Aéroport International d'Ambouli-Djibouti, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso et sa délégation ont été accueillis avec les honneurs par Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti, le Président de l'Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement, le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales et régionales accréditées à Djibouti ainsi que par les hauts fonctionnaires civils et militaires du pays.

4. Conformément au programme de travail établi pour cette visite, les deux Chefs d'État ont eu des rencontres qui se sont déroulées dans une atmosphère empreinte d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle.

5. Durant ces rencontres, les deux Chefs d'Etat ont eu des discussions

approfondies sur des sujets portant sur les relations et la coopération bilatérales entre les deux pays frères et ont fait part de leur ferme volonté de promouvoir les échanges socio-économiques en vue de rapprocher les deux pays et leurs peuples.

6. Le Président de la République de Djibouti a félicité Son Homologue Burkinabè pour sa brillante réélection pour un deuxième mandat à la magistrature suprême de son pays grâce à sa politique de développement qu'il a entreprise en faveur du Burkina Faso depuis son arrivée au pouvoir en 2015 et ce, malgré les défis sécuritaires auxquels son pays est confronté.

7. De son côté, le Président du Faso a rendu hommage à Son Homologue djiboutien pour le développement que connaît la République de Djibouti depuis ces dernières années ainsi que pour son leadership en faveur de la paix et de la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique et du Golfe d'Aden.

8. Dans le cadre bilatéral, les deux Chefs d'Etat ont exprimé leur satisfaction quant aux liens de confiance et de solidarité qui ont toujours caractérisé leurs relations et se sont félicités des objectifs atteints au cours de cette visite notamment la signature des différents accords qui augurent d'une coopération fructueuse et mutuellement bénéfique, en particulier dans le domaine économique et commercial.

9. Au niveau régional et international, les deux Chefs d'État ont passé en revue les questions relatives à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique et sur la nécessité de renforcer la coopération interafricaine et les échanges commerciaux dans le cadre de la nouvelle Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), effective depuis le 1er janvier 2021.

10. Les deux Chefs d'État ont honoré de leur présence la signature par les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays de l'accord-cadre relatif à la coopération, celui relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, ainsi que l'accord sur la coopération culturelle et artistique.

11. Se félicitant de la signature de ces accords, les deux Chefs d'Etat ont encouragé les Parties à continuer les concertations en vue de la tenue dans les meilleurs délais de la première session de la Commission Mixte de Coopération.

12. A la fin de la rencontre bilatérale, les deux Chefs d'Etat ont tenu un point de presse en présence des médias locaux et internationaux.

13. Le Chef de l'État burkinabè s'est ensuite rendu au siège de l'Assemblée Nationale de Djibouti où il a été accueilli par le Président de l'Assemblée Nationale, Son Excellence Monsieur Mohamed Ali Houmed. Il y a prononcé un discours mémorable devant les représentants du peuple djiboutien.

14. Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti, a offert un déjeuner officiel en l'honneur de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso.

15. Au cours de son séjour, le Président du Faso a procédé à la visite de grandes infrastructures réalisées par la République de Djibouti telles que le Port à conteneurs de Doralé (SGTD),le Port Polyvalent de Doralé (DMP) et la Zone Franche Internationale de Djibouti(DFITZ).

16. Les deux Présidents ont également honoré de leur présence la cérémonie d'inauguration de la Banque Internationale des Affaires (International Business Bank) dont le siège se trouve au complexe Damal.

17. Au terme de sa visite, le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE a exprimé ses remerciements au Président de la République de Djibouti, Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH pour l'accueil fraternel et l'hospitalité chaleureuse qui lui ont été accordés ainsi qu'à sa délégation pendant son séjour à Djibouti et pour toutes les dispositions prises pour faire de cette visite une réussite.

18. Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso a adressé une invitation à Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti à effectuer une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso.

19. Cette invitation a été favorablement accueillie par le Président Ismail Omar GUELLEH et la date sera fixée ultérieurement de commun accord par voie diplomatique.

Fait à Djibouti, le 27 Janvier 2021 en deux exemplaires originaux en français, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

Alpha BARRY

Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Mahmoud Ali Youssouf

Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale