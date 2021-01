Madagascar: Formation en ligne - Très prisée par la majorité des étudiants

Les jeunes étudiants d'aujourd'hui sont qualifiés de génération numérique.

Depuis le lancement de la digitalisation dans plusieurs secteurs dont l'enseignement, la formation en ligne est très prisée par la majorité d'entre eux. C'est le cas, entre autres, de l'École Supérieure de Développement Économique et Social (ES-DES), mise en place par l'ONG ACDM (Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar), qui propose une formation à distance pour la Mention Travail Social. « Plus de 80% des étudiants qui s'inscrivent chez nous, s'y intéressent beaucoup. La plupart d'entre eux résident dans de nombreuses régions, comme à Ambatolampy, Ambohimandroso, Ambatondrazaka et Moramanga », a expliqué Hanitriniaina Eléa Chilo, la directrice de cette école supérieure de développement, qui plus est, la présidente de l'ONG ACDM.

Reprise des stages. Il est à noter que des étudiants qui ont opté pour cette formation en ligne, préparent actuellement le diplôme de Master. « La rentrée est prévue pour fin février prochain. En revanche, la rentrée universitaire pour les formations en salle est fixée au 02 février 2021. Nous allons d'ailleurs participer au salon des Étudiants qui sera organisé par Madajeune du 04 au 05 février 2021 au Palais des Sports et de la Culture, pour faire connaître au grand public nos atouts et notre particularité. À titre d'illustration, l'école se spécialise en matière d'orientation des étudiants vers le développement. Il y aura également des accompagnements de nos formateurs composés notamment des enseignants-chercheurs, des cadres d'entreprise, des ingénieurs agronomes et bien d'autres experts, dans le montage de leurs propres projets.

Pour cette nouvelle année universitaire, nous sommes en train de réorganiser la reprise des stages pour les étudiants au niveau des zones d'intervention de l'ONG ACDM ou en collaboration avec d'autres partenaires tels que la Fondation Tany Meva. La planification des conférences-débats en invitant des intervenants spécialistes ou professionnels dans le domaine du développement économique et social, n'est pas en reste », a-t-elle annoncé.

Digitalisation de la formation. Par ailleurs, l'ES-DES apportera de nombreuses innovations dans le cadre de ses offres de formation. « À titre d'illustration, nous avons investi dans la mise en place d'un laboratoire informatique pour pouvoir appliquer la digitalisation de la formation. En outre, nos étudiants bénéficieront d'une initiation à la création d'entreprise dès la première année. Des ateliers de projets sur le développement seront en même temps organisés pour mettre en pratique leur formation. À part cela, les capacités des étudiants seront renforcées en matière de montage et conduite de projet, sans oublier leur formation sur les études de faisabilité, le suivi-évaluation et la planification de projet », a conclu Hanitriniala Eléa Chilo, la directrice de cette école de développement.