Cote d'Ivoire: Développement communautaire et de la recherche - La mobilité de l'Anader et du CNRA renforcée

L'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) et le Centre national de recherche agronomique (Cnra) viennent de voir leurs parcs automobiles se renforcer. Le 27 janvier, à Cocody à Abidjan, le centre d'excellence scientifique et de fournitures de services qui accompagne des initiatives de développement de l'agroforesterie, dénommé World Agroforestry (Icraf) a remis à chacune des deux structures, deux véhicules de type 4X4 flambant neuves.

Ces quatre véhicules remis par Dr Tony Simons, directeur général de l'Icraf serviront, en cette période sanitaire, à accentuer le développement communautaire et la recherche dans le secteur de la cacaoculture. Pour lui, il faut que ces deux structures qui sont ses partenaires privilégiés en Côte d'Ivoire bénéficient de matériels adéquats pour réussir leur mission de recherche et de développement communautaire. Car tous les pays du monde entier se battent pour offrir le meilleur aux communautés et obtenir de meilleurs résultats dans le cadre de la recherche mais n'y parviennent pas tous. « Ces dons et d'autres qui seront reversés à ces deux structures ivoiriennes seront d'un apport important pour elles et donneront un coup d'accélérateur à notre collaboration », précise-t-il.

Quant à Sidiki Cissé, directeur général de l'Anader, cette action de plus que pose l'Icraf est l'illustration de son engagement continue pour le développement communautaire et la recherche. Une preuve que l'objectif du partenariat qui a été scellé entre le donateur et les deux bénéficiaires est la mise en œuvre de la politique de transfert des technologies et du développement communautaire. « En renforçant notre capacité de mobilité à travers ces véhicules, vous rendez plus performant l'action de terrain de l'Anader », se félicite-t-il. Avant que Dr Adiko Amontcho, conseiller du directeur général du Cnra ne traduise toute la gratitude de leurs entreprises à l'Icraf et ne s'engage avec lui pour relever tous les défis pour l'amélioration des connaissances et du bien-être des cacaoculteurs.

Pour sa part, Dr Kouamé Christophe, directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Icraf a promis, à la demande de son premier responsable, Dr Tony Simons, de reverser, au cours de l'année, à l'Anader et au Cnra, sept véhicules dont quatre pour l'Anader et 27 motos (4 pour le Cnra). Ces engins appartenant à sa structure viendront, en plus des nombreux acquis les renforcer dans leurs activités. Il a en outre salué les nombreux accompagnements de ces deux organisations à l'Icraft.