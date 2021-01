Ile Maurice: Emploi fictif - Quel sera le sort de la «Private Prosecution» contre Yogida Sawmynaden ?

Que décidera la magistrate Zeenat Bibi Cassamally aujourd'hui au tribunal de Port-Louis dans l'affaire de la poursuite privée engagée par Simla Kistnen contre Yogida Sawmynaden?

Lors de la précédente séance, le représentant du DPP avait informé la cour que Heman Jangi lui avait fait savoir que le CCID avait démarré l'enquête dans cette affaire et que par conséquent le DPP demandait l'arrêt de la poursuite mise en œuvre par Simla Kistnen.

«Il y a enquête et enquête», nous dit un avocat rompu à ce genre d'affaires. «Si le CCID n'a même pas encore recueilli la déposition du principal concerné et unique prévenu, à savoir le ministre du Commerce, comment peut-on parler d'enquête en cours ?» Il nous rappelle que Simla Kistnen, le seul témoin à charge pour le moment, a déjà déposé des documents, fort compromettants, à l'encontre de Yogida Sawmynaden et donné sa déclaration au même CCID. «Je voudrais bien savoir ce qu'on attend pour demander la version du ministre ?» se demande-t-il.

Justement, comme l'express l'a écrit hier, un haut gradé du CCID nous a informés que Yogida Sawmynaden n'a pas encore été convoqué et encore moins in- terrogé car, nous a-t-il dit, «il faut vérifier les preuves soumises avant de les confronter au ministre». Tout en ajoutant que d'autres preuves et éléments ont fait surface et qu'il faudrait vérifier.

Même son de cloche du côté de l'ICAC, qui, dans une lettre adressée à Me Rama Valayden mercredi, demande à ce dernier de ne pas faire pression pour hâter la prise de la déposition du ministre Sawmynaden, et cela sur un ton menaçant.

De leur côté, les avocats de Simla Kistnen ont fait savoir qu'ils comptent continuer avec leur plaidoirie qui sera soumise par Mes Roshi Bhadain et Sanjeev Teeluckdharry. Me Rama Valayden avait informé la cour qu'il s'attend à ce que la police ou l'ICAC vienne aujourd'hui au tribunal avec au moins la déposition de Yogida Sawmynaden.