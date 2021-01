Madagascar: Jirama - Le paiement de la facture de janvier atermoyé

La Jirama a décidé de revoir les factures déjà émises pour le mois de janvier. Une mesure conforme à la directive présidentielle.

Agréable surprise. Les abonnés de la Jirama se sont vus interdire de payer la facture du mois de janvier. Ceux qui sont venus dans les agences ont été priés de ne pas payer la facture déjà émise. « Je suis allé à l'agence d'Andoharanofotsy pour régler ma facture étant donné que le délai échoit aujourd' hui. La caissière m'a gentiment demandé de garder ma facture et d'attendre une nouvelle facture la semaine prochaine » raconte Germain, un abonné consommant entre 100 et 200 kw par mois et qui a été classé par la Jirama dans le tarif confort. Sa facture a été donc presque doublée.

Le montant sera donc revu mais on ignore l'importance de la réduction. Du côté de la direction de la Jirama, aucun communiqué officiel n'a été publié pour donner de plus amples explications. « Je suis dans l'expectative depuis la déclaration du président de la République. Je ne sais pas si je dois payer ou pas. La date butoir du paiement de la facture est le 28 janvier. Si je ne règle pas, la Jirama pourra venir pour couper mon abonnement. Si je paie, est-ce que la Jirama daignera me rembourser le trop perçu après ajustement » de demander Suzanne l'air désemparé.

Hausse ou baisse

Les factures déjà envoyées seront donc revues et corrigées. « Les nouvelles factures vous parviendront la semaine prochaine » précise une caissière de l'agence d'Andoharanofotsy.

Par ailleurs, beaucoup d'abonnés n'ont pas encore reçu leurs factures de janvier. Ils n'auront donc pas l'occasion de voir la différence entre la nouvelle et l'ancienne facture et de constater une hausse ou une baisse. « On ne sait à quelle sauce la Jirama va nous manger. Est-ce qu'on reviendra à l'ancien tarif ou on va tout de même garder Optima malgré les consignes claires et sans équivoque du président de la République ainsi que du premier ministre quant au maintien de l'ancien tarif » se demande Haingotiana, soucieuse de son budget.

La Jirama a intérêt à clarifier la situation par respect à ses abonnés et annoncer si le tarif optima a été maintenu ou d'expliquer à la population les nouvelles méthodes de calcul pour avoir la facture.

« La moindre des choses c'est de tenir les abonnés au courant du développement de la situation. La on n'est ni chair ni poisson » déplore Romain obligé de s'informer par d'autres moyens.