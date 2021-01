Madagascar: Afrobasket 2021 - Qualifiers - Six nouvelles recrues

La sélection nationale en vue de la troisième fenêtre qualificative à la Coupe d'Afrique a procédé au regroupement depuis mercredi au palais des sports.

Une grande partie des présélectionnés en vue de la troisième fenêtre qualificative à l'Afrobasket 2021 sont en regroupement depuis ce mercredi. Madagascar évolue dans le groupe A avec la Tunisie, la RD Congo et le Centrafrique. Le tournoi se tiendra à Monastir en Tunisie du 17 au 21 février.

La fédération a dévoilé la liste des quinze membres de la sélection nationale ce mercredi. Ils suivent un entrainement biquotidien sous l'encadrement technique de Tojo Hery Rasamoelina et Lova Navalona Raharidera. Six nouvelles recrues dont trois joueurs expatriés intégreront le groupe.

En plus de Rija Lahontan, meneur l'US Aubenas en national masculine 2 en France qui a déjà formé la sélection depuis les Jeux des îles et les précédentes fenêtres, les techniciens ont fait appel à trios autres renforts expatriés dont Kiady Razanamahenina (GetVosges France), Sitraka Raharimanantoanina (Elan Chalon France) et Lalason Nirina Michel Ratsimbazafy (BCM-Basket Club M'tsapere Mayotte). Le meneur de GetVosges de 1,85m, Kiady faisait partie de l'équipe nationale lors de l'Afrobasket U18 sur le sol malgache en 2014.

Depuis 2014, il jouait pour de nombreux clubs en France dont le FC Mulhouse, le BC Porte d'Isère en NM3, Troys NM3, Cergy Pontoise NM2 et Sorgues BC NM2. Sitraka, l'ancien pivot de 2,06m de Dream Team SC avait pour sa part disputé depuis 2019 le championnat de France espoir Pro A U21. Au pays, avant de s'envoler à l'hexagone, il avait brillé en remportant les titres nationaux U16 et U20.

Les locaux

Et le quatrième expatrié est Lalason qui évolue au club Mahorais BCM-Basket Club M'tsapere. Formé par l'association sportive de la commune urbaine de Toamasina depuis 2008, cet ailier tamatavien avait ravi les sacres nationaux U20 en 2020 et 2021. Depuis 2012, son club ASCUT était indétrônable pendant des années au top du sommet national N1A. Son équipe avait aussi décroché la coupe des clubs champions de l'océan Indien en 2013.

En équipe nationale, il avait décroché l'argent des Jeux des îles de la Réunion en 2015. Les trois nouvelles recrues locales sont entre autres Nantenaina Rabenan- drasana de l'ASCUT, équipe championne nationale, Sen Zico Lucadro de GNBC, vice champion et Anthony Nelson Rasolomanana de SEBAM, club classé troisième du sommet national.

Outre les expatriés, la sélection est à ossature de ces trois clubs dont quatre de Gnbc et trois chacun de l'Ascut et de Sebam. Les éléments de l'Ascut devraient rejoindre le groupe ce vendredi après avoir fêté leur victoire dans capitale Betsimisaraka. « En ce moment, nous sommes en train de préparer le voyage... Les expatriés rejoindront directement la Tunisie tandis que la délégation locale devrait passer par Nosy-be et Rome. L'équipe devrait effectuer encore cinq à dix jours de preparation sur place avant le jour J » précise Jean Michel Ramaroson, président de la federation.

Les présélectionnés

1- Alpha Jean Arnol Solondrainy (COSPN)

2- John Ravelomanantsoa (ASCUT)

3- Elly Randriamampionona (GNBC)

4- Constant Fabrice Mandimbison (GNBC)

5- Francis Ramanampamonjy Mory (GNBC)

6-Botou Vallery Olivier (ASCUT)

7- Monja Romain Faralahy (SEBAM)

8- Josianis Lomario Todimasimanana (SEBAM)

9- Nantenaina Rabenandrasana (ASCUT)

10- Anthony Nelson Rasolomanana (SEBAM)

11-Sen Zico Lucadro (GNBC) 12- Rija Lahontan (US Aubenas France)

13- Kiady Razanamahenina (GET-VOSGES France)

14- Sitraka Raharimanantoanina (Elan Chalon France)

15- Lalason Nirina Michel Ratsimbazafy (BCM-Basket Club M'tsapere Mayotte