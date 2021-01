Afrique: GABON/UNESCO - La prévention des violences en milieu scolaire au cœur des débats

La violence dans ses diverses formes devient récurrente en milieu scolaire. A Libreville, la question est débattu par la Commission nationale gabonaise pour l'Unesco, laquelle commission, organise un atelier de formation les 28 et 29 Janvier 2021. Y prennent part, des chefs d'établissements, des points focaux du Réseau des écoles associées de l'Unesco et de la FENACCU. Le thème retenu à cet effet est : "Les mécanismes traditionnels de prévention des violences en milieu scolaire au Gabon".

La Commission nationale gabonaise pour l'Unesco, en collaboration avec des chefs d'établissements, des points focaux du Réseau des écoles associées de l'Unesco et de la FENACCU, fait de la lutte contre les violences en milieu scolaire, son cheval de bataille. Ce qui justifie l'organisation de cet atelier qui a pour but, de former les responsables d'établissements sur l'identification des mécanismes conventionnels de prévention de violence en milieu scolaire.

Un accent est mis sur l'acquisition des bonnes pratiques et des méthodes de prévention de violence en milieu scolaire d'une part, mais aussi sur l'échange d'informations et d'expériences susceptibles de faire naitre des projets que les Ecoles associées et les Clubs pourront mener conjointement.

L'école est un milieu de sociabilisation, a rappelé le Secrétaire général de la Commission nationale gabonaise pour l'Unesco, Dr Fred Paulin Abessolo Mewono. La commission, poursuivra t-il, ne peut rester insensible face aux violences en milieu scolaire. C'est pour quoi, il faut mobiliser et former les acteurs qui vivent au quotidien ces réalités pour enfin, trouver des solutions à ce phénomène, soutiendra t-il. Pour le Secrétaire général, il faut cultiver et vulgariser la culture de la Paix chère à l'Unesco. Aussi, dira t-il, qu'il est opportun de travailler ensemble pour lutter efficacement contre les violences en milieu scolaire.

Plusieurs personnalités de divers horizons prennent part à ce séminaire à la recherche des solutions pour lutter efficacement contre ces violences qui gangrènes les milieux scolaires. Il s'agit du Pr Carole Mbengone Ekouma épouse Ebane, enseignant-Chercheur à l'Ecole normale supérieure. Elle a planté le décor tout en rappelant que le corps enseignant est confronté à ce phénomène. Elle s'inscrit dans l'optique de travailler ensemble afin de trouver des voies et moyens pour lutter contre ces violences qui mettent à mal la société.

Il y avait aussi des agents retraités de la police. Ils sont des praticiens du terrain, ceux-là qui sont chargés de veiller sur l'intégrité physique des enfants dans les différents établissements. Depuis trois mois, ils s'évertuent à maintenir l'ordre et d'imposer la discipline. Abert Itsoukiga et Mavoungou Panzou, deux Capitaines de police à la retraite et actuels agents de sécurité scolaire, partagent leur expérience aux autres séminaristes.

Il faut également souligner que le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement ont été aussi à l'ordre du jour pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19.