Cameroun: La douleur des familles des victimes d'un terrible accident de la route

Au Cameroun, le pied de la falaise de Dschang où s'est déroulé ce terrible accident qui a fait 53 morts et des dizaines de blessés s'est depuis transformé en lieu de pèlerinage. Les familles des victimes s'y recueillent pendant que d'autres fouillent les décombres à la quête du moindre objet pouvant les rattacher à leur parent disparu.

Sur le lieu du drame, une famille éplorée observe un rite à la mémoire d'une femme disparue dans les flammes. Son mari explique : « Ma femme venait faire l'enterrement de ma maman. Et ici, elle est restée. On n'a ni corps ni elle-même, c'est-à-dire que c'est difficile à concevoir, c'est très difficile. C'est pour cela que nous sommes venus sur les lieux de l'accident pour faire au moins ce rite qui permet de ne pas l'oublier entièrement. C'est ici qu'elle a fini comme ça. On nous a seulement dit qu'une voiture descendait avec de l'essence et ils se sont percutés. »

Le curé du coin et quelques paroissiens se sont aussi invités devant les deux carcasses calcinées pour cette procession funéraire : « Que le seigneur dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos pêchés, qu'il pardonne les péchés de ceux et celles brûlés dans cet accident et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. »

Des prières, mais aussi des gerbes de fleurs et des bougies s'amoncellent sur les décombres, seul témoignage de l'effroyable tragédie qui s'est déroulée ici.