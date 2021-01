Egypte: Le Président Al-Sissi décide d'envoyer des aides médicales au Liban

Selon les directives du M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République, et commandant suprême des forces armées, visant à soutenir les pays frères et amis, nos forces armées, se sont copérées avec le ministère de la santé et la Ligue des états arabes, pour envoyer au Liban trois avions de transport militaire de type (C130), chargés de grandes quantités de fournitures, de médicaments, des équipements médicaux et du lait, pour l'aider dans la lutte contre la propagation de la deuxième vague de Covid-19.

Les avions ont décollé de la base aérienne de l'est du Caire, se dirigeant vers l'aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, accompagnés de la Ministre de la santé et de la population, ainsi qu'une délégation de haut rang, où ils ont été accueillis par un certain nombre de responsables du ministère libanais de la santé, qui ont exprimé leur gratitude à la direction, au peuple et à l'armée égyptiens.

À cet égard, Dr. Hala Zayed, Ministre de la santé et de la population, a effectué une tournée d'inspection à l'intérieur de l'hôpital militaire égyptien de compagnie au Liban. Au cours de laquelle, elle a insisté sur la poursuite d'une coordination complète entre le gouvernement égyptien avec ses différents ministères, et le gouvernement libanais, dans le but de soutenir totalement le peuple libanais frère.

La partie libanaise a exprimé ses vifs remerciements, et sa gratitude pour les efforts déployés par la République Arabe d'Égypte, ainsi que son soutien au Liban aux moments critiques, ce qui refléte l'esprit d'amour et de fraternité entre les deux peuples frères.

Ces aides s'inscrivent dans le cadre du rôle central de l'Égypte envers ses frères arabes face aux crises et aux défis.