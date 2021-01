Ile Maurice: Emploi fictif - quel sera le sort de la «Private Prosecution» contre Yogida Sawmynaden ?

Que décidera la magistrate Zeenat Bibi Cassamally aujourd'hui au tribunal de Port-Louis dans l'affaire de la poursuite privée engagée par Simla Kistnen contre Yogida Sawmynaden? Lors de la précédente séance, le représentant du DPP avait informé la cour que Heman Jangi lui avait fait savoir que le CCID avait démarré l'enquête dans cette affaire et que par conséquent le DPP demandait l'arrêt de la poursuite mise en œuvre par Simla Kistnen.

Rama Valayden lance un appel à la mobilisation pour le 31 janvier

Le chef de file des Avengers, Rama Valayden, a lancé un appel à la mobilisation pour son rassemblement du 31 janvier à La Louise, Quatre Bornes. Il a aussi demandé aux partisans de venir aider à la mise en place de l'estrade et la décoration du lieu.

Voici sa déclaration faite aujourd'hui vendredi 29 janvier :

Private Prosecution contre Yogida Sawmynaden: la séance suspendue

Auparavant, arguant sur la validité de la Private Prosecution, Me Sanjeev Teeluckdharry, représentant les intérêts de Simla Kistnen, a soutenu que sa cliente a déposé des preuves irréfutables contre Yogida Sawmynaden, qui aurait fait une fausse déclaration à la MRA sur le fait que Simla Kistnen serait employée comme 'Constituency Clerk, avec un salaire s'élevant à Rs 15 000.

Pour Me Teeluckdharry, avec sa cliente qui est une «aggrieved party», l'initiative d'initier une Private Prosecution est valide.

Me Teeluckdharry a aussi argué qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une arrestation physique. «An arrest can occur by words,» poursuit-il.

L'avocat de la plaignante a également tenu à revenir sur les propos de Me Gulbul lors de la précédente séance en Cour de district de Port-Louis. «My learned friend stated that Mrs Kistnen is the new sheriff of the town. We were all shocked to hear such remarks and I was shocked that such words would emanate from our senior members from bar.»

Tirant à boulets rouges sur la police, Me Teeluckdharry déplore l'inaction de la police et cite le ministre comme étant celui qui a privé la plaignante de toucher le «wage assistance scheme.» «He is walking scot-free...A person is complaining and she wants police to enquire diligently... Justice should not be dependent on whims and caprices of the police or the DPP.»

D'ajouter que le Premier ministre avait déclaré lors d'une fonction à St-Pierre qu'après avoir mené sa «propre enquête», aucune preuve incriminante n'a été trouvée contre Yogida Sawmynaden. «Our client has said in her statement she has apprehensions regarding the integrity and due process of the police who is backing the honourable minister.»

Pour lui, contrairement à un procès, une accusation provisoire est appropriée étant donné, dit-il, qu'elle permettra au suspect de donner sa version des faits ou de faire valoir son droit au silence.

La séance a été suspendue jusqu'à 14 heures.

Keshwanee Bundhoo de retour devant la New Court House

Ce 29 janvier a marqué le retour du ministre Yogida Sawmynaden devant la justice dans le cadre de l'affaire d'emploi fictif logée par Simla Kistnen. Comme à l'accoutumée, des citoyens se sont donné rendez-vous sur le parvis de la cathédrale Saint Louis pour soutenir Simla Kistnen. Parmi Keshwanee Bundhoo, qui avait été interpellée par les forces de l'ordre lors de la deuxième comparution en cour du ministre du Commerce pour non port de masque -- et qui a entamé des poursuites contre la police pour brutalité.

«Se nou ki fer zot lapay. Ki mo pou per». Les raisons de sa présence sont multiples en raison de la mauvaise gouvernance qui prévaut, dit-elle, mais son soutien inconditionnel envers Simla Kistnen va aussi et surtout à toutes les femmes du pays.

Ambiance relativement bon enfant pour la 4e comparution de Sawmynaden

Private Prosecution: les avocats reprennent leur plaidoirie

Après une pause suivant la position du DPP quant au non-avancement de l'enquête policière, le procès de la Private Prosecution a repris. On attend les plaidoiries et le stand de la cour.

Bruneau Laurette répond présent

Brève déclaration à la presse de l'activiste Bruneau Laurette. Il explique pourquoi c'est important de maintenir la pression.

Lettre au CP: les Avengers dénoncent le traitement royal accordé à Sawmynaden

Dans une lettre envoyée mercredi au commissaire de police, Mes Rama Valayden et Rouben Mooroongapillay dénoncent que le fait que la police n'a pas encore interrogé le ministre du Commerce, contrairement à ce qui avait été déclaré en cour. Voir lettre.

Dear Mr Servansingh by L'express Maurice on Scribd

Le bureau du DPP n'a pas caché son embarras devant cet état des choses.

La cour a été interrompue. Les avocats consultent leur cliente Simla Kistnen.

Abdool Raheem Tajoodeen du bureau du DPP: "Last occasion, our office prayed for an adjournment on the basis of assurance received by Mr Jangi of CCID that enquiry will be completed soon and file would be submitted to our office for advice. On this 26 jan, DCP Jangi informed our office by way of a letter that there are some developments of the enquiry and which enquiry seems not be to completed. In view of the present proceedings our office finds itself embarrassed by this state of affair.

So as not to waste time of court, I accordingly wish to make the following statement: while we maintain our stand, the current private prosecution lodged by way of a provisional charge is procedurally wrong in law."

Le magistrat va se prononcer. Me Valayden entend présenter une motion.

Arrivée des Avengers

C'est dans le calme que l'équipe d'avocats connue comme les Avengers est arrivée en cour peu après l'entrée de Yogida Sawmynaden.

Le ministre du Commerce est arrivé en cour à 09:20

Il a fait une entrée rapide sous la protection de ses gardes du corps. Il ne portait pas son traditionnel costume gris et cravate jaune, mais arborait du bleu. Visage fermé, il n'a ni souri ni salué.

Il s'est engouffré à l'intérieur pour éviter tout échange avec le public, jusqu'ici discret.

Emploi fictif: quel sera le sort de la «Private Prosecution» contre Yogida Sawmynaden ?

«Il y a enquête et enquête», nous dit un avocat rompu à ce genre d'affaires. «Si le CCID n'a même pas encore recueilli la déposition du principal concerné et unique prévenu, à savoir le ministre du Commerce, comment peut-on parler d'enquête en cours ?» Il nous rappelle que Simla Kistnen, le seul témoin à charge pour le moment, a déjà déposé des documents, fort compromettants, à l'encontre de Yogida Sawmynaden et donné sa déclaration au même CCID. «Je voudrais bien savoir ce qu'on attend pour demander la version du ministre ?» se demande-t-il.

Justement, comme l'express l'a écrit hier, un haut gradé du CCID nous a informés que Yogida Sawmynaden n'a pas encore été convoqué et encore moins in- terrogé car, nous a-t-il dit, «il faut vérifier les preuves soumises avant de les confronter au ministre». Tout en ajoutant que d'autres preuves et éléments ont fait surface et qu'il faudrait vérifier.

Même son de cloche du côté de l'ICAC, qui, dans une lettre adressée à Me Rama Valayden mercredi, demande à ce dernier de ne pas faire pression pour hâter la prise de la déposition du ministre Sawmynaden, et cela sur un ton menaçant.

De leur côté, les avocats de Simla Kistnen ont fait savoir qu'ils comptent continuer avec leur plaidoirie qui sera soumise par Mes Roshi Bhadain et Sanjeev Teeluckdharry. Me Rama Valayden avait informé la cour qu'il s'attend à ce que la police ou l'ICAC vienne aujourd'hui au tribunal avec au moins la déposition de Yogida Sawmynaden.

Après les dépositions des témoins pendant les auditions de l'enquête judiciaire ce mercredi 9 décembre, Me Rama Valayden a fait savoir que le but est de démontrer que Soopramanien Kistnen ne s'est pas suicidé. Le panel d'avocats a aussi évoqué les images CCTV qui seront présentés en cour demain.