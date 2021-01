Algérie: Le régime marocain, sbire du mouvement colonialo-sioniste dans la région

Alger — Le militant politique marocain et figure de l'opposition, établi à New York (Etats-Unis), Kamel El Fahsi a indiqué que le régime marocain "est un sbire du mouvement colonial et sioniste depuis des décennies, et qu'il a été le protecteur des intérêts impériaux dans la région".

Dans une interview accordée à la Radio Algérie Internationale (RAI), l'opposant marocain a précisé que "la normalisation avec l'entité sioniste a été annoncée dans une période où le régime marocain traverse ses crises les plus graves, à cause de ses politiques antinationales et anti-démocratiques", évoquant la main de fer qu'il exerce sur les citoyens marocains", "la violation des territoires des Sahraouis sans défense, en devenant le prolongement de la colonisation espagnole".

Evoquant la reconnaissance par Trump de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, Kamal Al Fahsi a qualifié la décision de l'ancien président américain d'unilatérale, en ce sens qu'il a conclu avec le souverain marocain un accord qui sert leurs intérêts sans prendre en compte les institutions.

Pour ce qui est de la guerre entre l'armée sahraouie et les forces marocaines, M. El Fahsi a affirmé que le régime du makhzen exerçait bel et bien le blackout pour dissimuler ses pertes. Contrairement à l'armée royale qui défend uniquement le souverain et ses intérêts, incapable de gagner une bataille, les forces sahraouies, pleinement convaincues de la justesse de leur cause, défendent leur territoire, identité, dignité et le droit des Sahraouis à la vie", a-t-il ajouté.