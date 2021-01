Sénégal: Avec plus de 68 lits de réanimation - «La situation reste gérable pour le moment», selon le directeur de Dalal Diam

« La situation est pour le moment gérable au Sénégal avec 68 lits de réanimation dans le pays, malgré la hausse des cas graves de Covid-19 » a déclaré Moussa Sam Daff. Selon le directeur de l'hôpital Dalal Diam de Dakar, le système sanitaire est en train de monter en puissance par rapport aux besoins avec l'ouverture des hôpitaux régionaux et bientôt du hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor.

La situation du coronavirus se corse de jour en jour avec le nombre de cas enregistrés journellement au Sénégal. Les morts ont dépassé la barre des 600 et les cas graves grimpent des jours jusqu'à plus de 40 par jour.

Pour Moussa Sam Daff, directeur de l'hôpital Dalal Diam qui abrite un centre de traitement Covid-19, la situation est pour le moment gérable. « Il ne se pose pas un problème de places pour l'instant » a-t-il fait savoir dans les ondes d'une radio de la place.

Sur la prise en charge des cas graves et sévères, Moussa Sam Daff a avancé : « à ce jour, nous avons 68 lits de réanimation sur l'étendue du territoire sénégalais. Ce qui représente que 21% de la capacité litière de réanimation du parc hospitalier ».

Et de poursuivre : « nous avons encore de la marge de manœuvre parce qu'il n'y a pas que de la Covid, il y a également les autres pathologies qui sont prises en charge au niveau des différents hôpitaux et c'est sans compter les nouveaux hôpitaux créés ainsi que le hangar qui sera ré-ouvert avec 66 lits dont 33 pour les cas sévères et graves ».

Pour le directeur de l'hôpital Dalal Diam dont sa structure est située sur la pyramide sanitaire au niveau 3, à Dakar en plus de l'hôpital Aristide Le Dantec qui dispose de 30 lits pour cas graves et sévères, l'hôpital d'enfant de Diamniadio va étendre sa pédiatrie 30 à 46. Une manière pour M. Daff de dire que le système sanitaire sénégalais est en train de monter en flèche par rapport aux besoins. Cependant, M. Daff a déclaré : « si la situation de Covid continue d'aller crescendo, en un moment, on risque d'être confronté à un problème de place surtout pour les cas graves ».

Du côté du privé, même s'il y a une collaboration des établissements sanitaires publics et les cliniques, ces derniers restent tout de même confrontés à un problème d'équipements.

Pour le docteur Babacar Niang urgentiste à Suma assistance, « le privé prête main-forte à l'Etat dans la prise en charge du coronavirus. Cependant, même s'il y a un coût dans la prise en charge, nos factures n'ont pas varié au moment où les dépenses montent en flèche avec l'acquisition supplémentaire d'oxygène mais aussi d'équipement anti-covid ».