Sénégal: Outrage à agent dans l'exercice de ses fontions - Assane Diouf condamné à 3 mois ferme

Hier, jeudi 28 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu le verdict du procès Assane Diouf, tenu le 15 janvier dernier. Il a été reconnu coupable et condamné, pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Il a écopé de 3 mois d'emprisonnement, une peine qu'il a déjà purgée ; il recouvre ainsi la liberté.

Assane Diouf a recouvert la liberté. Condamné hier, jeudi 28 février 2021, parle Tribunal correctionnel de Dakar, pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, Assane Diouf est libre maintenant. Puisque la période de la détention préventive a couvert la peine qui lui a été infligée. Toutefois il a été relaxé des chefs de rébellion et d'appel à un attroupement armé non suivi d'effet.

En effet, selon Emedia, quoique son client soit libre, Me Clédor Ciré Ly fustige toujours le fonctionnement de la justice. Réagissant à la peine qui a été infligée à son client, il dit constater qu'on est en train de dévoyer la justice et le système judiciaire. Il revient sur le fait que des pouvoirs énormes sont entre les mains du Procureur et du Doyens des juges d'instruction qui en abusent. Ce qui le pousse à plaider pour la réforme du Système judiciaire. «On doit auditer le travail du Procureur de la République depuis qu'il est là. On doit auditer le travail du Juge d'instruction et de certains Cabinets d'instruction. On doit se poser la question de savoir pourquoi des gens sont gardés en prison, en violation des principes de la présomption d'innocence.

Le Système judiciaire est malade, il est en panne. L'Etat de droit est entrain de partir en lambeaux et il y a des abus de qualification, des abus de procédures», a dénoncé l'avocat, Me Clédor Ciré Ly, qui dit ne plus comprendre pourquoi l'opportunité des poursuites reste toujours entre les mains de la justice.