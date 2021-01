Sénégal: Recrudescence des accidents de la route - Mansour Faye ressuscite la «tolérance zéro»

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, annonce que la «tolérance zéro» sera appliquée aux conducteurs non respectueux des règles de la bonne conduite, afin de lutter contre les accidents de la route. C'était hier, jeudi 28 janvier, lors d'une visite à Daga Diakhaté où un véhicule de transport public a occasionné 9 morts et 23 blessés. Il s'agit d'un minicar surchargé, au lieu de 19 places, il en a pris 32, qui est entré en collision avec un camion

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a annoncé hier, jeudi 28 janvier 2021, lors d'une visite sur les lieux de l'accident de Daga Diakhaté, dans la région de Kaolack, que la «tolérance zéro» sera instaurée afin de lutter contre les accidents de la route.

Pour Mansour Faye, les nombreux accidents traduisent un mauvais comportement des transporteurs de passagers sur les routes. Mansour Faye soutient, en conséquence, que des mesures sévères doivent être prises et le seront. Il annonce qu'il saisira le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Felix Diome et celui des Forces Armées, Sidiki Kaba afin que les réponses idoines soient apportées.

A signaler qu'un accident s'est produit dans la matinée d'hier jeudi à Daga Diakhaté, commune de Ngathie Naoudé, dans la région de région de Kaolack. 9 personnes sont décédées, 23 autres ont eu des blessures dont certaines graves. Selon Mansour Faye, le minicar de transport en commun qui est entré en collision avec un camion avait à son bord, une charge supérieure à sa capacité normale. En lieu et place des 19 places prévues, il avait embarqué 32 personnes.

Pour rappel, le fait de n'accorder aucune pitié aux chauffeurs non respectueux du Code de la route ou «coupables» d'un mauvais comportement sur la route, avait été décrété par le président de la République, Macky Sall. C'était en décembre 2016, lors de la cérémonie de lancement du Train express régional (Ter). Il avait coupé son discours pour dire ceci : «Je voudrais m'arrêter là. Je m'incline devant la mémoire des victimes des accidents. Et je dis au gouvernement de prendre toutes les mesures qu'impose la gravité de la situation.

Sur le contrôle technique des véhicules, avec une «tolérance zéro», sur le respect dans la délivrance des permis de conduire et sur le contrôle permanent de la route, de jour comme de nuit, afin de réduire de façon significative ces accidents mortels qui sont inacceptables pour un pays qui se veut en développement».

Depuis lors, beaucoup d'actions ont été prises, allant de la numérisation des documents et titres de transports, notamment les permis de conduire, au renforcement du contrôle de la visite technique. Mais, le changement n'est pas encore important, par rapport aux objectifs assignés à travers ces mesures. Les accidents de la route continuent à coûter la vie à des citoyens. Chaque année, plus de 600 morts sont enregistrés sur les routes du Sénégal et des milliers de blessés dont certains deviennent infirmes, pour le restant de leur vie.