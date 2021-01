Afrique: Covid-19 - L'Afrique enregistre 1056 décès et 20.930 infections au cours des dernières 24 heures

Lisbonne — L'Afrique a enregistré 1056 autres décès dus au covid-19 au cours des dernières 24 heures, pour un total de 88 993 décès, et 20.930 nouveaux cas d'infection, selon les dernières données officielles sur la pandémie sur le continent.

Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine (CDC Afrique), au total, 3.515.047 personnes sont infectées en Afrique et 2.990.890 (+13.555 que la veille) patients se sont rétablis depuis le début de la pandémie.

L'Afrique australe est la région du continent la plus touchée, elle compte 1.676.885 personnes infectées et 47.573 morts. L'Afrique du Sud, le pays le plus durement touché par le covid-19 sur le continent, compte 1 .447.798 cas d'infection et 43.105 décès.

L'Afrique du Nord est la deuxième zone la plus touchée par la pandémie, elle dénombre 1.077.651 personnes infectées et 29.043 décès.

L'Afrique de l'Est compte 357.634 infections et 6.801 décès, tandis que l'Afrique de l'Ouest recense 315.927 infections et 3.978 décès. En Afrique centrale, 86.950 cas et 1.598 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie.

L'Égypte, qui est le deuxième pays africain avec le plus de décès, après l'Afrique du Sud, compte 9.169 décès et 164.282 infections, suivie du Maroc, avec 8.224 décès et 469.139 cas.

Parmi les six pays les plus touchés figurent également la Tunisie, avec 6 508 morts et 204.351 infections, l'Algérie (2 883 décès et 106.508 cas), l'Éthiopie (2.085 décès et 135.594 infections), et le Kenya (1.753 décès et 100.422 cas).

