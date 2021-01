Afrique: Présidence de la CAF - Le Sénégal et la Mauritanie harmonisent leurs positions sur l'élection

Une délégation du Sénégal, conduite par le ministre des Sports, Matar Bâ, s'est rendue, jeudi, à Nouakchott, dans le cadre de la campagne pour la présidence de la Caf que brigue Me Augustin Senghor tout comme le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya. Les deux parties ont convenu de soutenir le candidat le mieux placé en cas de second tour.

Le Sénégal et la Mauritanie viennent de sceller un gentleman agreement pour la prochaine élection du président de la Confédération africaine de football (Caf) : le candidat le mieux placé entre Me Augustin Senghor et Ahmed Yahya obtiendra le soutien de l'autre. Ce principe a été retenu, jeudi, lors de la visite effectuée par le ministre des Sports, Matar Bâ, à Nouakchott. À la tête d'une délégation composée notamment du ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène publique et du Logement, Abdoulaye Sow, du président de la Ligue de football professionnelle, Saër Seck, et de l'ancien international Elhadji Ousseynou Diouf, il a rencontré son homologue mauritanien ainsi que le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya.

Au regard des relations de bon voisinage et fraternelles qui lient le Sénégal et la Mauritanie, le ministre des Sports du Sénégal estime que cette rencontre de haut niveau était nécessaire pour harmoniser les positions avant le 12 mars, date prévue pour les élections générales de la Caf. «Certes, nous sommes dans une compétition, mais il faut que les deux candidats continuent d'analyser le processus, de travailler ensemble, de mutualiser leurs forces au cas où nous devrons aller vers une candidature unique. Maintenant, s'il y a un deuxième tour, le candidat le mieux placé sera automatiquement soutenu par l'autre. Cette vision est partagée par la Fédération mauritanienne de football. Nous avons harmonisé nos positions parce que nous avons la même lecture des choses. Nous sommes pour le renforcement des relations d'amitié et de fraternité entre nos deux pays», a dit Matar Bâ.

Son homologue mauritanien en charge des Sports, Dr Taleb Ould Sid'Ahmed, a abondé dans le même sens tout en se félicitant de la démarche du Sénégal. Selon lui, la compétition pour la présidence de la Caf ne saurait saper les fondements des relations et l'entente entre les deux pays. «Le fait que le ministre Matar Bâ soit venu est une fierté pour nous. Cela nous rassure et nous conforte dans notre conviction que le Sénégal est un pays frère. Rien au monde, rien dans la vie n'entravera les rapports fraternels entre nos deux pays, encore moins l'élection à la présidence de la Caf», a insisté le ministre mauritanien non sans rappeler que dans l'histoire, il n'y a jamais eu de couacs en matière de diplomatie entre les deux pays. «Nous avons toujours accordé nos violons et ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer», a ajouté le Dr Sid'Ahmed.

Par ailleurs, le ministre Matar Bâ a tenu à saluer le «travail remarquable» abattu et par Me Augustin Senghor au Sénégal et par Ahmed Yahya en Mauritanie.

Un soutien fort de l'État qui s'explique

En déclarant sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (Caf), Me Augustin Senghor avait reçu le soutien inconditionnel de l'État du Sénégal. La visite des ministres Matar Bâ et Abdoulaye Sow à Nouakchott est une confirmation. Ce soutien fort de l'État s'explique, selon le ministre des Sports, par la nature des relations que le chef de l'État entretient avec le monde sportif sénégalais de manière générale. «Depuis que le président Macky Sall est à la tête du Sénégal, les relations entre les responsables de fédérations et groupements sportifs et l'État ont complètement changé. Ce sont des relations de confiance, de travail intelligent dans l'intérêt du sport sénégalais. Donc quand Augustin Senghor est candidat, il mérite d'être accompagné par l'État du Sénégal», a confié Matar Bâ.

Si la nature de ces relations oblige à être aux côtés du président de la Fédération sénégalaise de football, la préservation des rapports de bon voisinage est tout aussi importante, semble dire le ministre. D'ailleurs, c'est, quelque part, les raisons de sa visite en Mauritanie. «Quand on a une situation où deux pays voisins ont chacun un candidat, il est important de préserver la dynamique d'unité, de fraternité, faire en sorte qu'il n'y ait pas rupture de communication», a-t-il indiqué.