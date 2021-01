Congo-Brazzaville: Prix littéraire - La première édition du « You've » ouverte à tous les auteurs francophones

L'appel à manuscrit pour la première édition du prix littéraire « You've » est ouvert jusqu'au 4 mars.Au départ réservé à quatre pays, ce prix va s'étendre à tous les auteurs de langue française partout dans le monde.

Lancé depuis le 13 janvier par les éditions « Mikanda », le prix littéraire « You've » concerne uniquement deux genres, le roman et la poésie. L'édition inaugurale est dénommée « You've », en référence à la forme fléchie du verbe avoir en anglais, conjugué à la deuxième personne du présent de l'indicatif et se traduit par « Tu as ».

Selon les organisateurs, ce substantif signifie que tout le monde a la capacité et le talent d'écrire, ainsi que la possibilité de gagner un prix littéraire. « L'objectif est de mettre en place un prix littéraire qui soit, non seulement une récompense, mais aussi un symbole d'encouragement des auteurs francophones, surtout les jeunes auteurs et autrices dévoués à l'écriture des romans et de la poésie », a indiqué Joseph Kabeya, chargé des relations auteurs aux éditions Mikanda.

Après réception en ligne et examen des candidatures, le jury, composé d'auteurs congolais, burkinabès et français, va trancher sur les meilleurs manuscrits. Par ailleurs, les internautes sur les réseaux sociaux vont également voter parmi les vingt-cinq manuscrits qui leur seront proposés par le jury. Comme récompense, la maison de publication prévoit d'éditer les textes des lauréats, en plus de la récompense qu'elle a gardé secrète.

Notons que les éditions Mikanda sont une maison de publication qui existe depuis décembre 2019. Elle a été fondée par un groupe de trois professeurs d'université de la République démocratique du Congo, en collaboration avec d'autres écrivains. Elles promeuvent les œuvres francophones et celles qui sont écrites en langues nationales. Les éditions Mikanda publient les ouvrages à compte d'éditeur, précisément les auteurs ne payent pas pour se faire éditer parce que la maison d'édition prend en charge le coût de la publication et de la composition intégrale du livre. En février, les éditions Mikanda publieront leurs trois premiers ouvrages.