Congo-Brazzaville: Conseil présidentiel pour l'Afrique - Tour de France pour l'entrepreneuriat de la diversité et des diasporas

Initialement prévu le 17 décembre dernier, le Conseil présidentiel pour l'Afrique reprend son Tour de France pour l'entrepreneuriat de la diversité et des diasporas, dont ce sera la dernière étape.

France. Vendredi 5 février, après les événements de Bordeaux, Lyon et Marseille, le Conseil présidentiel pour l'Afrique tiendra sa 4ème conférence-débat sur l'entrepreneuriat de la diversité et des diasporas.

Cette édition permettra de présenter les recommandations qui seront remises à l'Élysée pour soutenir les entrepreneurs. Les organisateurs prévoient des annonces fortes qui seront faites par l'AFD, BPI France, Business France et Expertise France en partenariat avec le collectif Africa 50.

L'événement sera diffusé en ligne via les pages des organisateurs : LinkedIn, Twitter et Facebook. Ces travaux pourront être suivis et susciter des réactions en partage par le lien #OuvronsLeDébat.

Fondé par le président Emmanuel Macron, le Conseil présidentiel pour l'Afrique réunit des personnalités et des membres de la société civile dans le but d'éclairer le gouvernement sur les enjeux de la relation entre la France et l'Afrique. Parmi ses 11 membres figure Florelle Manda, française d'origine congolaise et sénégalaise, journaliste et présentatrice.

Informations pratiques :

L'inscription est gratuite

Lieu : événement diffusé en ligne

Lien de diffusion à venir

Date : Le 5 février à 14h

Contact : evenements@cpafrique.fr