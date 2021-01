Afrique de l'Ouest: Télécom - Mise en place d'un réseau commun de fibre optique

Huit pays d'Afrique de l'ouest viennent de mettre en place leur premier réseau commun de fibre optique terrestre.

Sur un bassin de 330 millions d'habitants, l'opérateur Télécom Orange a lancé un réseau de fibre optique terrestre reliant 8 pays de la région (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Liberia, Mali, Nigeria et Sénégal). C'est une première. L'Afrique de l'ouest était à la traîne en matière de réseau de fibre optique terrestre, par rapport à l'Afrique de l'est et l'Afrique australe. Baptisé Djoliba, du nom du fleuve Niger, ce premier réseau ouest-africain associe 10 000 km de câbles sous-marins pour relier l'Afrique de l'ouest aux autres continents et 10 000 km de câbles terrestres pour assurer la communication.

Les réseaux de télécommunications de la région étaient construits à l'intérieur de chaque pays, et sans réseau transfrontalier. C'est donc un puissant facteur d'intégration économique de la sous-région, qu'offre Télécom Orange, tout en accélérant la connectivité avec le reste du monde à très haut débit. La bande passante surmultipliée par la fibre optique sera utilisée par les particuliers et les entreprises de la région, et commercialisée à d'autres opérateurs, des fournisseurs d'accès internet, et des producteurs de contenus, comme les chaînes de télévision.

"Avec Djoliba, les populations locales vont pouvoir accéder encore plus facilement à des services de santé ou d'éducation, ainsi qu'aux usages offerts par le cloud computing", soulignait Alioune Ndiaye, le directeur général d'Orange Middle East and Africa."En Afrique, le nombre de personnes connectées n'est encore que de 350 millions sur 1,3 milliard d'habitants, mais ce chiffre progresse rapidement. Il est vingt fois plus élevé qu'il y a quinze ans, même si les inégalités demeurent importantes".

La demande d'internet est très forte en Afrique, avec 50% d'augmentation de trafic chaque année. Des dizaines de milliers de kilomètres de câbles optiques courent déjà le long des côtes africaines (au fond de l'océan). Une fois arrivée sur terre, la donnée transportée doit aussi trouver un réseau de télécommunications efficace à l'intérieur du territoire. C'est souvent ce qui manque dans nombreux pays du continent.