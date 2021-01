Cameroun: RDC-Cameroun - Le grand test

A domicile, les Lions A' n'abordent pas son quart de finale de samedi la peau d'un favori, mais ont une occasion de se surpasser.

Les Congolais de Kinshasa vont-ils imiter leurs voisins de Brazzaville pour plonger les Camerounais dans la déprime en les éliminant de leur tournoi ? C'est la question qui taraude les esprits de nombreux observateurs. En effet, en 1972 lors de la 8e édition de la Coupe d'Afrique des nations, le Congo avait éliminé le Cameroun au stade des demi-finales à domicile. Cette fois, ce sont les Léopards de la RDC qui se dressent devant le Cameroun en quart de finale du CHAN, avec les faveurs des pronostics au regard de leurs récentes prestations et de leur palmarès dans cette compétition.

Samedi au stade de Japoma, les Lions A' devront donc montrer un tout autre visage que celui affiché lors de leurs rencontres du premier tour. La sélection camerounaise n'a pas spécialement convaincu même ses plus irréductibles supporters. En dépit de la qualification pour les quarts de finale grâce à une victoire (1-0) face au Zimbabwe et deux matches nuls face au Mali (1-1) et au Burkina Faso (0-0), les Lions ont eu un rendement d'ensemble très moyen, avec une organisation collective perfectible et surtout, des prestations individuelles qui ne sont pas à la hauteur des attentes du public.

Pour autant, les Lions A' sont bien dans le top 8 et entendent bien déjouer les pronostics. Dans la tanière, l'optimisme est de sortie. Face à la RDC, en dehors du défenseur Andoulo, gravement blessé face au Burkina Faso il y a quelques jours, tout le reste du groupe est sur pied. Et pour l'unique buteur du Cameroun depuis le début du CHAN, Salomon Banga, « il n'y a pas d'autres issues que la victoire ». Le capitaine camerounais est convaincu que le Cameroun peut renverser la RDC. Du reste, le groupe camerounais a eu du temps pour gommer les impuretés observées lors du premier tour. Et d'après l'encadrement technique camerounais, la sélection a pris la mesure de la compétition au fil des rencontres et il y a bon espoir qu'elle se montre plus séduisante face à la RDC.