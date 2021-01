Congo-Brazzaville: Distinction - Todd Haskell commandeur dans l'ordre du mérite congolais

Arrivé au terme de sa mission diplomatique en République du Congo, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique Todd Haskell a été élevé dans l'ordre du mérite congolais au grade de commandeur par le président de la République Denis Sassou N'Guesso.

Les insignes de cette distinction lui ont été remis le 28 janvier à Brazzaville au cours d'une cérémonie patronnée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères.

« Je souhaiterais premièrement remercier le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso qui a décidé de m'accorder cette distinction, marquant la fin de mon séjour diplomatique dans ce beau pays. Je remercie aussi le Premier ministre Clément Mouamba et tous les membres du gouvernement », a déclaré Todd Haskell avant de signifier qu'il était venu au Congo avec un seul objectif, notamment reconstruire la relation entre les deux pays. La mission étant accomplie il se prépare à partir avec une grande satisfaction et une profonde reconnaissance pour le Congo. Car, le partenariat entre les Etats-Unis et le Congo est devenu plus fort qu'il ne l'a jamais été, a-t-il estimé.

Selon le diplomate américain, les Etats-Unis et le Congo partagent les mêmes intérêts, en particulier le désir commun de paix et de stabilité régionale. Les Etats-Unis ont résolu de soutenir le président de la République du Congo, en travaillant avec son gouvernement pour fournir des ressources nécessaires afin de mettre en œuvre un certain nombre de projets.

« J'apprécie la sagesse et le courage du président congolais d'utiliser sa stature et son expérience pour promouvoir la paix sur le continent africain. Cela fait de nos deux pays, des partenaires naturels. D'autant plus, pendant mon séjour au Congo nous avions travaillé sur les mêmes objectifs en République démocratique du Congo, en Libye et en République Centrafricaine. Le Congo nous a beaucoup aidés », a dit l'ambassadeur américain.

Pour Todd Haskell, l'avenir du Congo repose sur les jeunes. D'où son idée de créer au Congo plusieurs clubs d'apprentissage de la langue anglaise. Car, dit-il les jeunes congolais sont remplis d'ambition, de talents et surtout d'intelligence. « Je suis convaincu de l'avenir prometteur de ce pays », a conclu l'ambassadeur des Etats-Unis.