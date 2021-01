Cote d'Ivoire: COJEP - Charles Blé Goudé dissout le Conseil exécutif de son parti

Le Conseil exécutif national du Cojep est dissout. Telle la décision prise par le président du parti, Charles Blé Goudé, dans une note officielle, le mercredi 27 janvier 2021, signée de lui.

Cette décision, selon le président, est imputable aux « enjeux et défis politiques à court et moyen termes, à la préservation de l'image du parti, au rapport des missions d'écoute à travers le pays et les résultats de l'évaluation du cadre de performance des structures et des responsables du parti et les nécessités de service, les objectifs du parti et ses besoins de fonctionnement ».

Charles Blé Goudé, depuis La Haye, mentionne que « le Secrétaire Général du parti est chargé de l'exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature ».

En attendant la reconstitution d'un nouveau Conseil exécutif national, « un Comité restreint sera mis en place dans les prochaines jours ». Celui-ci sera chargé de gérer les affaires courantes.

Outre le Conseil exécutif national, il faut signaler que le cabinet du premier responsable de la formation politique est également dissout.