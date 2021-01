Cote d'Ivoire: Formation-emploi - L'Ue et la Cgeci forment des étudiants de Cocody sur leur intégration en entreprise

La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) en collaboration avec la chambre européenne (eurocham) et l'appui technique et financier de l'Union européenne a organisé une conférence le jeudi 28 janvier 2021, autour du thème : « Comment réussir son intégration en entreprise ».

La rencontre s'est tenue à l'amphithéâtre de l'Ufr biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en présence du Pr Essetchi Paul Kouamelan doyen de l'Ufr biosciences et les étudiants venus en grand nombre.

Elle a pour objectif, selon Mme Rose Don Mello, directrice exécutive de l'Ugeci de faciliter le transfert des étudiants vers les entreprises une fois leurs études achevées.

La conférence vise également à leur donner des conseils sur leur future intégration en entreprise pour mieux réussir et à s'insérer sur le marché de l'emploi. À l'en croire, c'est un partenariat qui s'inscrit dans le cadre école-entreprise.

Elle est organisée dans la dynamique des activités de la Cgeci à renforcer la capacité des jeunes étudiants en quête d'emploi mais également coopérer avec les structures de formation.

Pr Paul Kouamelan a profité de l'occasion pour présenter les différentes disciplines rattachées à son département : « Nous sommes organisés en 4 thématiques de recherches. Il s'agit du pôle substance naturelle d'intérêt, biotechnologies et sécurités alimentaires, conservation de la biodiversité et enfin la biologie et santé ».

Il a aussi indiqué que cette conférence vient renforcer la coopération entre les deux structures. Toutefois, elle permet d'établir et de consolider les partenariats au bénéfice des étudiants en générale et en particulier ceux de son unité de formation et de recherche.

Revenant sur le thème M. Doumbia Vassidiki, responsable développement ressources humaines à l'entreprise chocolatier cémoi a rappelé les notions appropriées. Selon lui pour mieux relever le challenge et réaliser les acquis en entreprise, l'on doit se familiariser, et observer le mode de fonctionnement tout en mettant en œuvre la culture de l'entreprise en termes de valeurs et performances.

Le conférencier a fait savoir que les propositions en termes d'amélioration constituent un atout pour la croissance et la compétitivité de celle-ci. Ils les a ensuite exhorté au travail bienfaits pour la réussite de leur intégration en entreprise.