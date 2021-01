Cote d'Ivoire: Tourisme et Hôtellerie - Heden Golf Hôtel entame sa mue vers l'enseigne Sheraton !

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a reçu en audience, le jeudi 28 janvier, le promoteur hôtelier ivoirien, Georges Angama, Pdg de la Société des Lagunes, dont la marque Heden Golf Hôtel d'Abidjan, est appelée à revêtir le label Sheraton Hôtels Group.

À cet effet, il est venu présenter au ministre Siandou Fofana, le consortium hispano-marocain, devant réhabiliter et étendre le réceptif hôtelier ivoirien de renom. En l'occurrence, le groupe CICASA. Avec à sa tête, son Président, Carlos Lacasa Sedano. Ses filiales, financière, CMI Groupe (Maroc), et CICASA Investissement (Espagne), étant les structures opérationnelles pour la transformation de l'hôtel mythique aux standards des palaces de l'enseigne Sheraton, et les items contractuels avec l'État ivoirien et les autres investisseurs privés et multicartes.

En tant que tutelle technique, le ministre les a assuré ses interlocuteurs de la détermination du Gouvernement, et au premier chef, SEM Alassane Ouattara, le Président de la République, à conférer à ce réceptif hôtelier et ludique, une dimension de référence du tourisme du futur.

Aussi, a-i-l transmis à ses hôtes, l'ambition intacte des plus hauts responsables de la Côte d'Ivoire à faire émerger des champions nationaux en matière d'industrie touristique. Et, eu égard au parcours enviable et aux qualités managériales de Georges Angama, l'accompagner dans une telle aventure, à l'en croire, ne serait qu'un pas qui augure de lendemains meilleurs pour l'hôtellerie ivoirienne et de tout l'écosystème touristique.