Egypte: Exercice naval égypto-grec en Méditerranée

Les marines égyptienne et grecque ont mené un exercice naval conjoint en mer Méditerranée, et ce avec la participation de la frégate égyptienne (Taba) et du navire de guerre grec (HS HYDRA F-452).

Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan du commandement général des forces armées d'approfondir l'échange des expériences avec les forces armées des pays amis et de mettre en oeuvre de diverses exercices à caractère professionnel.

Il s'agit aussi du soutien de la coopération entre les forces égyptiennes et celles grecques en faveur des deux parties et du renforcement de la sécurité et de la stabilité maritimes dans la région.