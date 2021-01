Congo-Kinshasa: SOCODA - Des crises intempestives risquent de bloquer la machine déjà en marche

«On ne construit rien de durable dans la haine et dans la rancune», a dit P.E Lumumba. Cette haute sagesse inspirée du père de l'indépendance doit absolument interpeller les Congolais, toutes tendances confondues et les acteurs dans tous les domaines vitaux de la société.

Dans le secteur de l'industrie culturelle créative, les artistes et les professionnels de la culture sont appelés à cultiver impérativement l'amour et non la haine pour donner une nouvelle impulsion à la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins (SOCODA-CA). Car, cette coopérative créée par ordonnance présidentielle n°11/022 du 18 mars 2011 n'a qu'une seule mission ultime de collecter et repartir les droits pour les créateurs congolais, toutes disciplines confondues. Malheureusement, la SOCODA a connu des années des turbulences et des vives tensions suite à la gestion opaque de certains de ses dirigeants qui ont excellé dans le détournement et autres dossiers sales.

Qui ont détruit la société ?

Animés de mauvaise foi, d'autres, par excès de zèle, ont même transformé la Société à une caisse de résonnance. Ils sont parvenus à gérer la SOCODA comme leur propre boutique. Conséquence : l'insolvabilité des loyers du bâtiment qui abritait le premier siège national de la Coopérative des artistes sur l'Avenue « Comité Urbain », dans la commune de la Gombe. Faute de paiement, les dirigeants ont accumulé des dettes jusqu'à tel point que le bailleur (famille Kahasha), à l'époque, a fini par mettre la société dans la rue. Le bailleur ne s'était pas limité là. Il avait également assigné la SOCODA en justice pour exiger ipso facto son argent qui était évalué à hauteur de 100.000 $Us.

D'autres prédateurs se sont montrés experts en matière d'usage de faux. Sans vergogne, un ancien Président du Conseil d'Administration a eu l'audace d'ouvrir même plusieurs comptes fictifs dans différentes banques à Kinshasa au nom de la SOCODA. Or, le statut est intransigeant en cette matière : la société ne peut avoir qu'un compte bancaire dans lequel sont logées toutes les recettes perçues au nom des artistes congolais. Pis encore, le même PCA a réussi à falsifier le statut de l'entreprise sans passer par l'Assemblée générale des sociétaires qui est l'organe suprême de décision. Pour cause : il s'immisçait et voulait avoir tout pouvoir dans la gestion de la SOCODA alors que le texte prévoit la séparation des attributions entre la Direction générale et le Conseil d'Administration.

Le manque d'une bonne politique managériale et de la stratégie de négociation des contrats auprès des assujettis (partenaires) a été aussi un déficit majeur pour les anciens dirigeants de la SOCODA. Non seulement ils n'ont pas été à la hauteur de mobiliser et d'augmenter les recettes de la société.

Constat : faibles répartitions de droits d'auteur des artistes qui sont censés de jouir des fruits de leur créativité. D'une part, la société enregistre plusieurs mois d'arriérés de salaire du personnel.

Sauvons l'image de la Socoda

Au-delà du détournement de l'argent des artistes et le tripatouillage dans l'administration, il faut souligner que le parcours de la SOCODA est émaillé jusqu'à nos jours par un cycle infernal des crises intempestives en interne entre les administrateurs. Sans oublier l'ex- SONECA qui ne veut pas aussi mourir malgré sa liquidation effective en 2015 (procès-verbal).

Pendant ce temps, c'est l'image de la SOCODA qui est ternie dans l'opinion à cause des divergences inutiles qui ne profitent pas à la mission de la Coopérative.

Conséquence : des partenaires nationaux et internationaux ont développé une méfiance vis-à-vis de la société. Ils sont devenus très réservés et retissant parce que les artistes, eux-mêmes, se permettent de se donner des uppercuts dans la presse à cause des coups-bas.

Des guerres entre les sociétaires ont même conduit devant les juges. Heureusement, certains dossiers ont été tranchés en faveur de l'actuel Conseil d'administration de la SOCOCA.

Cette situation déplorable caractérisée par la mauvaise gestion administrative et les tripatouillages dans le chef des comités de gestion précédents constitue la principale cause du freinage de l'expansion de la société. Celle-ci n'a pas été capable de répondre favorablement à sa mission au profit des créateurs des œuvres de l'esprit en RDC.

Nyoka Longo pour le redressement

Actuellement, la SOCODA est dirigée par le chanteur Nyoka Longo qui en est le Président du Conseil d'Administration intérimaire. Hélas ! Il a hérité du tableau sombre de cette réalité catastrophique ci-haut rappelé et qui a mis la Société dans la boue. Ayant compris la situation, Nyoka Longo n'avait pas d'autres choix que de mettre d'abord une meilleure stratégie pour mobiliser rapidement les recettes afin d'apurer tous les retards dans la répartition des droits d'auteur.

Jusque-là, le PCA a.i a déjà reparti à trois reprises les dividendes et dont la toute dernière opération a été considérée comme un ouf de soulagement par les artistes pendant la période difficile de confinement imposé par la Covid-19. Il a réussi aussi à décanter le dossier du loyer de la famille Kahasha qui se présentait comme l'épée de Damoclès sur la Société. Et, pourtant, cette dette colossale a été laissée par ses prédécesseurs.

La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 n'a pas épargné la coopérative des artistes congolais. Qu'à cela ne tienne, Nyoka Longo et le Directeur Général Agu Michel ne ménagent aucun effort pour imposer un nouvel élan au sein de la SOCODA-COOP.

Évidemment, il y a beaucoup de choses à revoir au sein de cette société congolaise des droits d'auteur qui est encore une jeune entreprise à ne pas comparer avec la SACEM en France ou la SABAM en Belgique dont chacune a une expérience de plus d'un siècle en matière de gestion des droits d'auteur.

Nyoka Longo en est conscient et soutient impérativement la modernisation de la SOCODA sur le plan technologique, administratif et de la gestion et répartition de droits d'auteur. Raison pour laquelle, l'organisation de la prochaine Assemblée générale constitue la priorité des priorités du PCA a.i pour cette année 2021. Mais, il faudra trouver les moyens nécessaires pour convoquer cette rencontre conformément au statut. Certainement, il en trouvera avec l'appui de l'Etat et ses autorités qui croient en sa ferme assurance de booster la SOCODA.

Vu ce qui s'est passé avant, on reconnait que l'actuel Conseil d'administration a des aspirations nobles avec une vision pointue pour engager des réformes au profit des Artistes.

Pétition contre Nyoka Longo : coup d'épée dans l'eau

Malheureusement, certains parmi les anciens dirigeants de la SOCODA fomentent des cabales contre Nyoka Longo et Agu Michel qui sont déterminés à redresser la société. Ligués dans une structure, ils se comportent en donneurs de leçon pour imposer et déchanter l'actuel Conseil d'administration intérimaire. Et pourtant, Nyoka Longo cherche les fonds pour organiser l'Assemblée. Ce groupe veut manipuler les artistes, en initiant une pétition contre le PCA.a.i. Mais, les artistes ne doivent pas vite oublier l'histoire. Ce sera irrationnel de leur part s'ils acceptent d'être entraînés comme des moutons par les mêmes personnes qui sont à la base de la situation que traverse la Société aujourd'hui. Attention ! Il s'agit de l'image de la SOCODA dont l'avenir dépend du comportement des ayants-droits. Il est impérieux que les pétitionnaires établissent un parallélisme de fond avant de s'engager dans une telle démarche qui risquerait de nuire encore à l'image de la SOCODA dans l'opinion. Réfléchissez bien et regardez d'où l'on vient et où va la société. Car, l'effet de combattre Nyoka Longo ne contribuera nullement à l'avancement de la SOCODA qui est en quête du développement. Par contre, il va encore faire reculer la machine. Donc, ce sera un Eternel recommencement. L'idéal est de s'unir et se soutenir ensemble afin de permettre à la Coopérative de mieux organiser la prochaine assemblée générale qui se prépare pour bientôt. Car seule l'Assemblée générale est l'endroit idéal pour permettre à chacun de faire prévaloir ses idées et soumettre ses revendications par rapport à la mégestion et le laxisme dont il est question en matière des répartitions des droits des artistes et d'autres professionnels de la culture et des arts.