Congo-Kinshasa: Le CASC veut innover pendant la décennie 2021-2030

Le coordinateur du Collectif d'Actions de la Société Civile (CASC), Joseph Nkinzo, a dévoilé sa feuille de route 2021-2030 dans le cadre de l'engagement citoyen. Celui-ci a souligné que pendant la décennie 2021-2030, le CASC doit avoir une nouvelle méthode de travail pour faire avancer les choses au pays. Cette feuille de route du CASC veut imposer une nouvelle marque et travailler pendant la décennie 2021-2030 pour innover sa vision, sa mission, sa stratégie, son énergie, son slogan/devise et son logo.

«Nous commençons une nouvelle décennie qui doit être caractérisée par une vision claire des couleurs de notre lutte avec une stratégie bien ficelée pour un Congo Nouveau. Soyons et restons soudés, agissons dans la solidarité, l'unité d'esprit et d'action, pour influencer un changement réel dans cette Nation. Un Congo nouveau est possible avec l'aide de Dieu en soutien à notre détermination, engagement collectif et la solidarité dans l'action », a souligné le coordonateur national de CASC.

« Les points dans la feuille de route de sa plate-forme commencent par un nouveau revêtement et des nouvelles couleurs d'où le logo du CASC présente une main symbolisant la lutte solidaire de cette plateforme, s'ouvrant à un soleil brillant et rayonnant sur un Congo démocratique et prospère pour le bien-être des Congolais aux quatre coins de la République », a expliqué le coordonateur Joseph Nkinzo qui conclue en souhaitant une bonne décennie 2021-2030 et une bonne année 2021.

Qu'est ce que le CASC ?

Le Collectif d'Actions de la Société Civile (CASC) est une plateforme des organisations traditionnelles de la société civile, des mouvements citoyens et des personnalités. Le CASC a vu le jour à 4 années de la fin d'une décennie.