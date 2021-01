Afrique: Rejet de sa candidature au conseil de la FIFA - Constant Omari promet de réagir pour rétablir son honorabilité

La décision de la commission chargée des élections à la Fifa de rejeter la candidature du président a.i de la Caf au conseil de cette instance faitière du football mondial pour des raisons non fondées apparait comme une menace, dit Constant Omari Selemani. Dans une interview accordée à la rfi, le Congolais un peu fâché mais avec un ton sévère, promet de réagir au plus vite que possible sur cette décision injustifiée qu'il considère simplement que sa candidature gêne.

La commission chargée d'examiner les dossiers de chaque candidat a rejeté la candidature de Constant Omari. Elle lui a signifié personnellement dans une lettre lui adressée en tant que président a.i de la Caf. Il lui est reproché d'être sous le coup d'une enquête où des accusations sévères de détournement des fonds pèseraient sur lui. L'enquête est menée par la commission d'éthique de la FIFA, la même qui a frappé Ahmad Ahmed il y a quelques mois. Des accusations sévères qu'il nie et ne reconnais absolument pas. Constant Omari reconnait avoir été interrogé par cette commission le 25 janvier dernier, et pendant que les enquêtes sont encore en cours, il a été surpris 24 heures après d'apprendre que sa candidature au conseil de la Fifa est rejetée. Et de se poser la question : «si les résultats finals de l'enquête démontrent que je suis innocent, que vont-ils faire avec ma candidature rejetée? Je crois que nous allons partir pour de grands procès», promet-il.

Une chose est vraie, le rejet de sa candidature semble être un coup dur pour lui car, il l'avait annoncé avec pompe dans l'un des ses cafés de presse à Kinshasa, et qui attendait avec joie son intégration dans ce Conseil de la Fifa.

En tout cas, Constant Omari qui a servi la CAF depuis des années jusqu'à atteindre le sommet (le président ai), n'avait plus d'autres souhaits que d'aller à la FIFA. Mais hélas, le Congolais n'ira plus.

Les nouveaux membres du Conseil de la FIFA pour le compte de la CAF seront élu le 12 mars prochain, à Rabat, au Maroc, au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire et Elective.