Congo-Kinshasa: OBJECTIF GROUP signe ses plus belles lettres de noblesse

Magistrale ! Voilà ce qu'aura été la cérémonie d'échange de vœux de nouvel an 2021 organisée par OBJECTIF GROUP. En effet, c'est dans le cadre somptueux de l'hôtel Venus de Kinshasa que s'est tenue, samedi 23 janvier, cette grande activité ayant permis à sa Présidente, Anady-Sarah Nadya Kibalabala, de dévoiler la vision luminaire, paradoxale et quelques unes des réalisations de son entreprise qui offre beaucoup d'opportunités non seulement aux congolais, mais aussi aux expatriés. Tenez ! A travers son média en ligne crédible, son magazine prestigieux et son expertise dans la vente des terrains et la construction des maisons, ajoutant à cela la commercialisation de Wax maman Moseka, OBJECTIF GROUP signe ses plus belles lettres de noblesse dans le firmament des sociétés modèles en RDC.

Pari gagné

La cérémonie d'échange de vœux d'OBJECTIF GROUP a connu la participation des Chefs d'entreprises, des responsables des médias, entrepreneurs ainsi que des dirigeants politiques. Un pari gagné pour sa patronne, Anady-Sarah Nadya Kibalabala. Ainsi, au nom de tous les cadres et agents d'Objectif Habitat Asbl, Objectif Group Magazine, www.objectif-infos.cd et Wax de Maman Moseka et en son nom propre, le numéro 1 de cette grande organisation a tenu à formuler à ses convives les vœux les meilleurs de santé et de prospérité pour cette année nouvelle. D'après les réalisations, l'année 2020 qui vient de s'achever, quoiqu'elle ait été marquée par la présence de la pandémie meurtrière à Covid-19, elle a, par ailleurs, permis à Objectif Group de signer ses plus belles lettres de noblesse, au regard de sa montée éclatante dans les médias et dans l'immobilier.

Tout sur OBJECTIF GROUP

Aux Prises avec la presse, la Présidente Anady-Sarah Nadya Kibalabala a présenté "ses quatre bébés". Parlant d'OBJECTIF HABITAT asbl, Mme Kibalabala a laissé entendre que c'est une solution pour offrir un toit digne et respectable à chaque congolais et congolaise, dont essentiellement les partenaires de la diaspora. «Nous construisons des maisons modernes, créons des cités et vendons à crédit des terrains afin de répondre aux besoins d'habitat en RDC, en cette période où l'accroissement de la population est de plus en plus élevé dans notre pays», a-t-elle précisé. Et ce, avant de signifier qu'OBJECTIF HABITAT est une association sans but lucratif, œuvrant depuis 2016 dans le secteur immobilier en République Démocratique du Congo.

Concernant OBJECTIF GROUP Magazine, elle a signifié que c'est un prestigieux média, trois ans révolus, qui concilie les rubriques traditionnelles au Glamour afin d'offrir à chacun un cadre d'expression, d'information et de révélation où l'utile et l'agréable font bon ménage. Pour son média en ligne, elle a précisé que dans un environnement de plus en plus exigeant, en cette période où foisonnent les médias sociaux sans objectif, sans le moindre respect des règles de l'art journalistique, le site www.objectif-infos.cd livre en temps réel, des informations fouillées de première main, bien collectées, traitées et publiées avec dextérité et professionnalisme.

A noter que la Présidente d'OBJECTIF GROUP a créé le Wax Maman Moseka pour rendre un hommage vibrant à sa défunte mère qui était sa principale source d'inspiration. «Ce n'est pas le rêve d'un enfant, d'une orpheline, mais son combat, dans le but de pérenniser l'œuvre de sa mère ; une griffe "Mama Moseka", au-delà de l'impression de pagnes aux beaux motifs et leur commercialisation, Wax Mama Moseka se veut un label inédit, une identité de la femme», dit-elle.

Il convient de rappeler que l'entrepreneure Anady-Sarah Nadya Kibalabala a fait ses débuts dans la presse active comme animatrice de Télévision, avant de lancer ses entreprises en République démocratique du Congo. Visionnaire hors pair, ambitieuse, travailleuse inlassable, perfectionniste et surtout chrétienne avérée, "la carte qui gagne" comme ses proches l'appellent affectueusement, n'attend pas baisser les bras ni aujourd'hui, encore moins demain, avant de réaliser tous ses objectifs.