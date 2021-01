Congo-Kinshasa: Gouvernement - Sylvestre Ilunga s'en va la tête haute !

*A travers une motion de censure qu'il qualifie de «manœuvre politicienne sans fondement factuel», Ilunga Ilunkamba a été destitué par 376 élus nationaux, mercredi soir à l'Assemblée nationale, lui et l'ensemble de son équipe gouvernementale. Celui qui représente jusque-là l'Exécutif Central est reproché de plusieurs faits par les Parlementaires dont un nombre considérable s'est récemment aligné derrière l'Union sacrée de la Nation menée par le Président Tshisekedi. S'insurgeant une fois de plus contre les compétences illégales que s'attribue le Bureau d'âge de la chambre basse du Parlement, Sylvestre Ilunga se dit tout de même respectueux de la Constitution et des Institutions de la République.

Dans un communiqué rendu public hier soir, le Premier ministre Ilunkamba reconnait, de ce fait, la compétence de l'Assemblée Nationale à examiner la motion de censure lui destinée, signée par 301 Députés nationaux et votée majoritairement par ces mêmes élus.

Ainsi, attend-il la notification de cette décision pour prendre ses responsabilités conformément à la Constitution, souligne le chef du Gouvernement.

En réponse à la motion de censure contre son Gouvernement, Sylvestre Ilunga avait relevé par écrit, avant sa destitution, le caractère de ladite démarche «sans fondement factuel et au mépris des exigences de l'Etat de Droit».

Dans de telles conditions, avait-il signifié, où les principes les plus élémentaires de la République sont systématiquement bafoués, et quand la Constitution est désacralisée par des violations récurrentes... «Je me retrouve dans l'obligation d'interroger ma conscience et ma responsabilité d'homme d'Etat».

Cette réaction qui reprenait la position du Premier ministre face aux allégations des motionnaires, explique noir sur blanc la portée du programme du Gouvernement ; l'investiture du Gouvernement neuf mois après celle du Président de la République ; l'environnement économique et social de l'année 2020 affecté par la pandémie à Covid-19 ; la conduite des réunions du Conseil des Ministres ; les acquis du Gouvernement à consolider ; mais également le caractère paradoxal de la motion de censure.

Par ailleurs, il sied de noter que le départ du Premier ministre et de son Gouvernement est un pas vers la mise en forme de l'Union sacrée de la Nation, avant l'élection et l'installation du Bureau définitif de l'Assemblée nationale ainsi que la nomination de nouveaux animateurs de l'Exécutif central, au goût et à l'odeur du président Tshisekedi.

COMMUNIQUE DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

En date du 27 janvier 2021, l'Assemblée Nationale a adopté la motion de censure dirigée contre mon Gouvernement.

Tout en réaffirmant les observations que j'ai formulées sur la compétence du Bureau d'âge, en tant que républicain, respectueux de la Constitution et des Institutions de la République, je me dois de reconnaitre la compétence de l'Assemblée Nationale à examiner la motion de censure qui m'a été destinée dès lors qu'elle a été signée par 301 Députés nationaux.

Etant donné que les Députés qui composent l'Assemblée Nationale et ont été élus lors des élections générales de 2018 ont majoritairement voté le mercredi 27 janvier 2021 la motion de censure dirigée contre mon Gouvernement, j'attends la notification de cette décision pour prendre mes responsabilités conformément à la Constitution.

Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2021