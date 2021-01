Congo-Kinshasa: Tshisekedi face au casse-tête de « l'Union Sacrée »

Comment faire cohabiter l'UDPS, l'UNC, des anciens Kabilistes FCC, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ? C'est la délicate équation qu'essai de résoudre le Président Félix Tshisekedi au sein de son « Union Sacrée » pour récupérer une majorité favorable à l'Assemblée nationale.

Y aurait-il de la place pour tout le monde dans « l'Union sacrée » ? La nouvelle majorité parlementaire en construction autour du président Félix Tshisekedi attire les foules. Depuis le lancement de son rassemblement visant à renverser les rapports de force à l'Assemblée Nationale, le Chef de l'Etat a réussi à obtenir le soutient de la quasi-totalité du spectre politique congolais, moins quelques Kabilistes encore fidèle à l'ancien président. Les places seront donc très chères pour faire partie de l' « Union Sacrée » et surtout pour bénéficier des postes-clés qui iront avec le changement de majorité parlementaire : Présidence et Vice-présidence de l'Assemblée Nationale, Primature et Ministères stratégiques... Tout le monde veut son poste pour pouvoir peser sur l'échiquier politique.

Des ex-FCC majoritaires

Le problème, c'est que « l'Union Sacrée » est devenue «une véritable auberge espagnole», s'inquiète un de ses nouveaux venus qui voit les rangs de la nouvelle majorité grossir à vue d'œil. Autour de l'UDPS, le parti présidentiel et de l'UNC, son partenaire de CACH, il faudra maintenant compter avec les nombreux déçus du FCC pro-Kabila, qui ont rallié le président Tshisekedi. Si nombreux, «qu'ils sont maintenant devenus majoritaires » au sein de « l'UNION sacrée» s'étonne un membre de CACH.

Plusieurs caciques du FCC ont récemment viré casaque pour soutenir le large rassemblement présidentiel. On y retrouve l'emblématique ex-porte-parole de la kabilie, Lambert Mende, lez ministre de l'industrie Julien Paluku, l'ancien gouverneur du Kasaï, Ngoy Kasanji, Jean-Lucien Busa, Jean-Charles Okoto ou Puis Muabilu, le ministre de l'Urbanisme.

Trop plein ?

A ces nouveaux venus provenance du FCC, le président Tshisekedi a également réussi à convaincre une partie de l'opposition de rejoindre son rassemblement.

Jean-Pierre Bemba du MLC et Moïse Katumbi, d'Ensemble, ont eux aussi décidé de donner une chance à « l'Union sacrée ».

Dans cette étonnante coalition, on retrouve aussi l'une des pièces maîtresse du chef de l'Etat pour tenter de faire tenir l'édifice : Modeste Bahati et sa petite cinquantaine de députés AFCD-A dans le rôle de « l'informateur » chargé d'identifier la nouvelle majorité et permettre la nomination d'un futur Premier ministre plus en phase avec « la vision » de Félix Tshisekedi.

Le plus difficile reste maintenant à venir : trouver un modus operandi au sein de cette nouvelle alliance hétéroclite et surtout qui contente tout le monde. Avec autant de tendances politiques contre-nature qui couvrent maintenant l'intégralité du paysage politique congolais, l'équation paraît bien difficile à résoudre.

Une difficile répartition des postes

Au temps de la coalition CACH-FCC, les violons avaient déjà mis beaucoup de temps à s'accorder autour de la composition du premier gouvernement de Sylvestre Ilunga. Sept mois ont été nécessaires pour trouver le subtil équilibre entre UDPS-UNC et FCC.

Dans les chancelleries occidentales, ont doute que ce drôle d'attelage puissent se mettre rapidement d'accord sur une distribution satisfaisante des postes. On voit mal, en effet, comment la présidence de l'Assemblée nationale pourrait échapper à un membre du FCC version « Union sacrée ».

Le mouvement est majoritaire et peut faire la pluie et le beau temps dans l'hémicycle : on imagine difficilement Félix Tshisekedi réussir à imposer une autre formation. Un choix qui pourrait faire grincer des dents au sein du propre parti présidentiel, mais aussi au MLC et à Ensemble. La Primature pourrait revenir à une personnalité de compromis.

La seule qui émerge pour l'instant est tout simplement « l'informateur » Modeste Bahati, qui pourrait rassembler aussi bien au sein du FCC que des autres composantes.

Une « cannibalisation » par le FCC

Face à ce casse-tête, Félix Tshisekedi sait qu'il fera des déçus. Et pour le moment, l'ambiance est tendue avec Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui se demandent aujourd'hui ce qu'ils sont venus faire dans cette galère et cautionner un énième rabibochage entre le FCC et Tshisekedi.

Le climat est désormais à la méfiance entre le chef de l'Etat et les deux autres leaders de l'opposition qui assistent impuissants à la cannibalisation de « l'Union sacrée » par le FCC. Qui peut piloter un tel paquebot avec Tshisekedi, Bemba, Katumbi, Mende, Bahati à son bord ?

Dans le camp Katumbi, on prévient : «Dans les conditions actuelles, nous ne serons pas dans « l'Union sacrée ». Ils ont déjà obtenu la majorité parlementaire avec les députés du FCC qui les rejoignent. Le nombre de députés du FCC est déjà suffisant», a déclaré Mohindo Nzagi sur la radio Top Congo.

Une autoroute vers la dissolution ?

La forte prédominance du FCC dans « l'Union sacrée » constitue sans doute le plus grand handicap de la nouvelle coalition. Quelle confiance pourra avoir le président Tshisekedi sur ces députés ex-FCC qui ont fustigé et boudé les consultations nationales avant d'adhérer à « l'Union sacrée » ?

Le chef de l'Etat pourra-t-il mieux gouverner et mieux réformer la RDC avec les mêmes députés ex-FCC et un nouveau gouvernement où il devra faire de la place à des anciens membres de la coalition pro-Kabila ? « L'Union sacrée » semble complexifier l'équation politique, avec davantage d'acteurs aux intérêts divergents, plutôt que de la simplifier.

Le Président Tshisekedi possède tout de même une menace efficace pour faire rentrer tout le mode dans le rang (et surtout les ex-FCC) en cas de blocage institutionnel : la dissolution de l'Assemblée nationale. De nombreux députés hésiteront à perdre leurs confortables émoluments. Mais cette solution serait aussi dévastatrice pour l'actuel chef de l'Etat devant la difficulté d'organiser un scrutin dans les 60 jours, sans moyens financiers et avec une Commission électorale (CENI) qui ne lui est pas complètement favorable.