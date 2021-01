Cameroun/Congo-Kinshasa: Florent Ibenge - «Nous avons une partition à jouer dans ce quart de finales contre le Cameroun»

Dans ce championnat d'Afrique des Nations qui est à sa 6ème édition, la RDC et le Cameroun se sont rencontrés deux fois, toutes en phase de poules, soldés par la victoire des Camerounais. Visiblement, Florent Ibenge est très déterminé d'en finir avec ces Lions Indomptables. «Nous avons une partition à jouer dans ce quart de finales contre le Cameroun. Nous n'avons pas envie de laisser notre chance à qui se soit, même si c'est le pays organisateur», a déclaré mercredi, le sélectionneur des Léopards de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwange, au sortir de son isolement d'une semaine pour avoir été testé positif au covid-19.

«J'étais en quarantaine indépendamment de ma volonté, j'ai accepté, je me suis fait soigner, et maintenant, il faut respecter les consignes. Même si on doit tomber, qu'on tombe les armes à la main, mais nous, on ne parle pas de ça. On continue à travailler, je réitère et je confirme qu'on a un très bon groupe, même si on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation, mais c'est un grand groupe d'avenir», a-t-il déclaré.

Ibenge qui reconnaît que la maladie est là, dit avoir suivi son traitement normalement, et respecté toutes les consignes possibles. Maintenant qu'il est sorti, pas de temps à perdre, il faut bien préparer ce match contre le Cameroun pour jouer leur chance.

Pour rappel, dans les deux premiers tête-à-tête, le tout premier, c'était le 6 février 2011 à la deuxième édition organisée au Soudan. Les Léopards de la RDC conduits par Santos Muntubile étaient battus 0-2, en raison d'un but par mi-temps. La deuxième fois, le 25 janvier 2016, au Chan organisé au Rwanda. Les Léopards de la RDC sous la direction de ce même Florent Ibenge étaient battus 1-3. L'unique but des Léopards était inscrit par Jean-Marc Makusu Mundele absent de ce Chan Cameroun 2020.

Après deux rencontres toutes à la phase de poules, le Cameroun et la RDC vont se rencontrer samedi en quart de finales.

Bilan phase de groupes : 47 buts marqués

Quarante-sept buts ont été marqués au cours de la phase de groupes de ce Chan, avec une moyenne totale de 2 buts marqués par match. Le groupe C remporte la palme avec seize buts, suivis du groupe D avec 12 réalisations, les poules A et B occupants respectivement la 3ème et 4ème places avec 9 buts.

Au total, 10 victoires, 10 matches nuls et 14 défaites sur l'ensemble des confrontations entre les équipes.

Dans ces 47 buts, le Maroc et la Guinée se sont illustrés comme les équipes les plus prolifiques avec 6 buts à chacun. La RDC et le Togo ont inscrit 4 buts; le Mali, le Burkina Faso, le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie et la Tanzanie ont marqué 3 buts chacune. Le Cameroun, le Congo et Niger ont inscrit 2 buts, alors que le Zimbabwe et la Libye se sont contentés d'un but. La Namibie est la seule sélection à n'avoir marqué aucun but dans cette compétition.

Place aux quarts de finales

Huit nations encore en course s'affrontent en quart des finales. Outre RDC-Cameroun, samedi 30 janvier prochain au stade Japoma, il y aura le même samedi Mali-Congo à Yaoundé. Puis, dimanche 31 janvier, Maroc - Zambie, Guinée-Rwanda.