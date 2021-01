Congo-Kinshasa: Le concours national d'admission à l'académie et écoles militaires prévu du 13 au 14 Février

Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) organisent du 13 au 14 Février 2021, dans différents sites à travers le pays, le concours national d'admission à l'académie militaire, à l'Etat-major, à l'Ecole des sous- officiers et à l'Ecole de santé militaire, rapporte un communiqué du service de communication et d'information des forces armées (SCIFA) reçu ce jeudi 28 janvier à Congo profond.net.

C'est dans le souci d'agrandir son effectif que les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé le début d'un concours pour l'admission à l'académie militaire, à l'Etat-major, à l'Ecole des sous- officiers et à l'Ecole de santé militaire. Tenant compte de la parité en leur sein, ces services accordent la priorité à la gente féminine, indique le communiqué. Pour postuler, il y a quelques conditions, entre autres, être de nationalité congolaise, être de bonne moralité, être physiquement apte et disposer d'une bonne santé physique, mentale et d'un casier judiciaire vierge.

Outre ces conditions, il y en a d'autres très particulières pour chaque école. S'agissant de l'académie militaire, il faut retenir qu'elle organise deux sessions : ordinaire et spéciale. Pour être admissible à la session ordinaire, le candidat détenteur doit avoir un diplôme d'Etat ou un autre titre équivalent au diplôme d'Etat. Avoir entre 18 et 25 ans, pour les candidats civils et 18 à 30 ans pour les candidats militaires.

S'agissant de l' admission à la session spéciale de l' Académie militaire, le candidat doit être âgé de 30 ans maximum et détenir un diplôme dans l'une des qualifications ci-après : électronique, électricité, informatique, architecture, ponts et chaussées, agronomie, télécommunication, technique d'aviation, médecine, psychologie, musicologie, spécialiste des NTIC, animation culturelle, théologie, etc.

Pour être à l'école de commandement et d'Etat- major, il faut détenir au moins le grade de capitaine au sein des FARDC ou au sein de la Policier Nationale Congolaise (PNC). Enfin, concernant les sous-officiers et l'école de santé militaire, il faut avoir 18 ans au minimum et 25 ans maximum et détenir au moins un diplôme de 4 ans post-primaires ou équivalent.

Salon le communiqué, ce concours sera organisé à Kinshasa, Kananga, Kisangani, Kitona, Kikwit, Goma, Bukavu, Beni, Mbuji-Mayi, Mbandaka, Lubumbashi, Tshikapa, Kindu, Gemena, Isiro, Tshikapa, Kindu, Lisala, Inongo, Tshela, Kolwezi, Matadi, Kenge, Lodja, Gbadolite et Manono.