Afrique: Les Seychelles maintiennent la meilleure position en Afrique sur l'indice de corruption

Le score des Seychelles dans l'enquête sur l'indice de perception de la corruption (IPC) publié jeudi fait de la nation insulaire le pays avec le score le plus élevé en Afrique subsaharienne.

L'indice, publié par Transparency International, basé à Berlin, mesure la perception de la corruption dans le secteur public en utilisant une échelle de 0 à 100, où 0 est hautement corrompu et 100 est propre.

Avec un score de 66 points, les Seychelles se classent 27e sur 180 pays dans le monde. L'archipel de 115 îles de l'océan Indien occidental occupait la même position en 2019. .

Les Seychelles ont obtenu 66 points pendant trois années consécutives, son score le plus élevé jamais enregistré dans l'exercice annuel.

Chrystold Chetty, président de la Transparency Initiative Seychelles (TIS), a déclaré que lui et son équipe s'attendaient à gagner ou à perdre un point, car aucun changement ne s'est produit en 2019 et 2020.

« Si des affaires portées à l'attention de la Commission anticorruption avaient été portées devant les tribunaux et que davantage d'affaires avaient été enregistrées, nous aurions peut-être pu grimper plus haut. Cependant, nous avons continué à mettre en place certaines lois et cadres tels que la loi sur le blanchiment d'argent qui a été révisée et la loi sur la possession de richesse inexpliquée qui a été mise en place », a déclaré M. Chetty.

Transparency International a basé le classement des Seychelles à partir de quatre sources : les notations par pays de l'unité de renseignement des économistes, les notations des risques par pays pour une vision globale, les variétés de projets de démocratie et le Forum économique mondial.

M. Chetty a déclaré que l'Initiative pour la transparence des Seychelles note les limites de la méthodologie de l'IPC et "il n'en demeure pas moins que nous devons mettre en contexte la façon dont les calculs sont faits."

« Nous sommes en train de travailler en liaison avec Transparency International pour voir si et comment les chapitres peuvent être impliqués dans le processus. Le COVID-19 a été au centre de nombreuses délibérations tout au long de 2020 et TIS reconnaît que les éléments de corruption qui sévissent dans la plupart des autres pays ne tiennent tout simplement pas compte du contexte des Seychelles », a déclaré M. Chetty dans un communiqué de presse jeudi.

Il a expliqué que les Seychelles n'ont pas de grandes sociétés pharmaceutiques qui se disputent les droits de distribution de vaccins ni de guerres de prix internes sur le coût du vaccin.

"Les limitations du COVID-19 ont sans aucun doute ralenti le travail que les institutions ont mandaté avec le travail de plaidoyer comme nous-mêmes, TIS, et le travail d'enquête que la Commission Anti-Corruption a fait tout au long de l'année", a déclaré M. Chetty.

En 2020, les Seychelles ont connu un changement de leadership à la suite des résultats de l'élection présidentielle qui ont transféré un nouveau parti politique à la présidence pour la première fois en 43 ans.

"TIS a pris note de la position et des sentiments du nouveau régime sur les questions de corruption et espère qu'avec les synergies correctes, nous pourrons faire que cette maladie disparaisse", a-t-il poursuivi.

Selon l'Index, la corruption persistante sape les systèmes de santé et contribue au recul de la démocratie au milieu de la pandémie COVID-19. Il a également reconnu que les pays qui obtiennent de bons résultats sur l'indice investissent davantage dans les soins de santé, sont mieux à même de fournir une couverture de santé universelle et sont moins susceptibles de violer les normes et institutions démocratiques ou l'état de droit.

La Nouvelle-Zélande et le Danemark se partagent la première position de l'indice, chacun obtenant 88 points. À l'autre extrémité du spectre se trouvent la Somalie et le Soudan du Sud avec un score de 12 sur 100.

La présidente de Transparency International, Delia Ferreira Rubio, a déclaré que "COVID-19 n'est pas seulement une crise sanitaire et économique. C'est une crise de corruption. Et une crise que nous n'arrivons pas à gérer actuellement."

« L'année écoulée a mis à l'épreuve des gouvernements comme aucun autre en mémoire, et ceux qui ont des niveaux de corruption plus élevés ont été moins en mesure de relever le défi. Mais même ceux qui sont au sommet de l'IPC doivent de toute urgence aborder leur rôle dans la perpétuation de la corruption dans le pays et à l'étranger. », a déclaré Mme. Ferreira Rubio.