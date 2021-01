Angola: Le pays améliore sa position dans le classement international de la transparence

Luanda — La République d'Angola a amélioré de 25 places dans l'Indice de Transparence International et occupe la 142e place du classement général publié ce jeudi par une Organisation non gouvernementale (ONG) siégée à Berlin (Allemagne).

Selon le tableau de l'ONG Transparency International, dans lequel la perception de la corruption dans le secteur public de 180 pays est évaluée, dans un score de zéro (considéré comme corrompu) à 100 (considéré comme transparent), l'Angola fait partie de certains pays lusophones et d'Afrique subsaharienne qui ont amélioré leurs performances.

Ainsi, l'Angola améliore, pour la troisième année consécutive, sa performance en termes de corruption perçue, après avoir grimpé de deux places en 2018, passant de la 167e à la 165e place, totalisant 19 points, en 2019.

Dans le classement 2020, cinq pays lusophones ont amélioré leur classement, à savoir l'Angola, le Brésil, le Timor oriental, la Guinée-Bissau, São Tomé et Príncipe et le Cap-Vert, tandis que le Portugal, le Mozambique et la Guinée équatoriale sont les trois pires pays lusophones.

Position des autres pays

Au niveau mondial, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, Singapour, la Suède et la Suisse restent en tête de ce classement. Parmi les derniers figurent des pays comme la Syrie, la Somalie et le Soudan du Sud, entre autres.

