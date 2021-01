Cote d'Ivoire: Résurgence de la Covid-19 - Une brasserie de la place repart en campagne de sensibilisation

Les hausses des cas de la Covid-19 depuis la fin de l'année 2020 en Côte d'Ivoire indique que la pandémie n'est pas encore terminée. A l'instar du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique qui ne cesse de marteler ce message sur les ondes radios et TV, la Société de limonaderies et de Brasseries d'Afrique a décidé d'amplifier la sensibilisation auprès des gérants, des maquis, des bars et de toutes les populations.

C'est pourquoi, une campagne d'affichage et radio invitant tous les acteurs du secteur et les consommateurs au respect du protocole ML2D (Masque, Lavage des mains réguliers, 2M de distance, Désinfection des surfaces) mise en place.

Depuis le 27 janvier 2021, une caravane de distribution de kits d'hygiène composés de stations de lavage de main et de savons a démarré par les regroupements de lieux de consommation dans les communes d'Abobo et de Yopougon.

Ces actions visent non seulement à faire prendre conscience aux populations que le virus continue de circuler mais aussi d'aider les espaces qui ne disposent pas de matériel à protéger leur client. Par ailleurs, cette campagne media et terrain incitera à la rigueur et la discipline.

Par ce geste, la Société de limonaderies et de brasseries d'Afrique réitère son engagement auprès des autorités publiques et de la population Ivoirienne pour l'éradication du Coronavirus. Dans ses usines et ses bâtiments administratifs, la brasserie met en place un protocole de surveillance pour préserver son personnel, ses prestataires, ses visiteurs.

Pour rappel, elle a été l'une des structures qui a fait front dès l'avènement de cette maladie à coronavirus. Aussi a-t-elle offert des rafraichissements et des thermomètres aux structures étatiques et aux ONGs comme le ministère de la santé et de l'hygiène publique, les Sapeurs-pompiers militaires, les Mairies, la croix rouge et bien d'autres organisations.