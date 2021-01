Cote d'Ivoire: Investissement - Un cabinet d'affaires sino-Africain intègre le Comité de direction de la Chambre de Commerce et d'Industrie Européenne et Américaine en Chine

Le comité directeur de la Chambre de Commerce et d'Industrie Européenne et Américaine en Chine, compte désormais dans son comité de Direction, un nouveau membre. Il s'agit du Cabinet d'affaires africain « Guanxi Management », qui devient ainsi le premier cabinet d'Affaires Africain, à siéger dans cette illustre Chambre.

Bien connus des réseaux d'affaires chinois en Côte d'Ivoire et en Afrique, Guanxi Management est implanté à Guangzhou, Pékin et Shanghai,

Cette distinction fait de ce cabinet d'Affaires, la première entreprise africaine à siéger au Comité de Direction de cette organisation internationale. Un honneur pour la Côte d'Ivoire (où se trouve son siège en ce qui concerne son département Afrique), mais aussi, pour l'Afrique toute entière.

Pour Geraud Randolphe Kichiedou, Directeur Général de l'entreprise, ce certificat marque la reconnaissance des actions commerciales et économiques entreprises, par sa structure, dans le cadre du développement des affaires entre la Chine et l'Afrique.

Selon lui, c'est une opportunité réelle pour les gouvernements, les entreprises et les hommes d'affaires africains, qui pourront désormais, pour la réalisation de leurs projets, bénéficier, par le canal et l'appui conseil de Guanxi Management, de l'appui du réseau d'affaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie Européenne et Américaine en Chine et d'un accompagnement structuré.

Créé en 2015, la Chambre de commerce et d'industrie européenne américaine, a pour objectif d'améliorer les relations et la coopération avec la Chine, dans divers secteurs tels que l'économie, l'industrie et les sciences technologiques. Afin d'atteindre ces objectifs, EAcham organise des délégations de visites officielles, des foires commerciales et des forums économiques, le commerce d'importation et d'exportation, et le soutien au développement de villes partenaires à travers le monde.