Algérie: Littérature pour enfants - Désintérêt et faible présence

Alger — Nombre d'éditeurs, d'auteurs et de critiques sont unanimes à dire que l'écriture littéraire pour enfants en Algérie souffrait d'un désintérêt et d'une "faible" présence, en raison de la "médiocrité" de la publication locale, de la "dominance des contenus étrangers" et du "désintérêt des autorités concernées", sachant que ce genre de littérature avait connu sa période dorée dans les années 70 et 80.

Pour l'écrivaine, Djamila Zennir qui s'est lancée dans la littérature pour enfants dans les années 80, avec à son actif près de 700 contes, la situation de cette littérature est «catastrophique» en comparaison avec les années 70 et 80, lors desquelles elle avait connu son apogée, regrettant qu'"aucun intérêt ne soit accordé à l'enfant en particulier dans l'écriture des contes ou bien dans les autres domaines à l'instar de la musique».

L'auteure a appelé, à cet effet, à la «mise en place d'une commission mixte entre les ministères de la Culture et de l'Education nationale dans l'objectif de promouvoir ce domaine, d'autant que l'Algérie «regorge de nombreux écrivains brillants et doués qui sont toujours à la quête d'éditeurs».

Pour sa part, Abdelhamid salhi, éditeur et directeur de la maison d'édition «Al Maktaba El Khadraa» (Bibliothèque verte), fondée dans les années 80 et éditant en langues arabe et française, considère que le marché du livre pour enfants "manque d'organisation et de qualité», étant plutôt commercial que professionnel, appelant les autorités concernées (Ministères de la Culture et de l'Education) à soutenir les «éditeurs professionnels spécialisés», afin de protéger le marché contre le rush des importateurs et des éditeurs étrangers avec leurs contenus intrus».

"Un bon livre pour enfant s'appuie sur trois critères essentiels: la langue utilisée, les dessins et le choix de la qualité du papier (...) d'où son prix élevé", voila pourquoi l'Etat est appelé à intervenir dans la subvention du livre, a-t-il affirmé. Ainsi, ce secteur "contribuera à l'encouragement de la créativité et à l'exploitation optimale des ressources humaines notamment des écrivains et des dessinateurs", a-t-il poursuivi.

Pour d'autres éditeurs, la situation de la littérature pour enfants n'est toutefois pas aussi catastrophique, à l'instar de la maison d'édition "Atfalna" (nos enfants) dont le directeur, Firas Johmani estime que le domaine de l'édition demeure "satisfaisant", en dépit de certaines difficultés rencontrées, soulignant que leur marge de bénéfice est "très faible", en raison du coût élevé du livre et de son prix bas par rapport à d'autres publications.

Le même intervenant a fait savoir que sa maison d'édition traitait avec des auteurs et des dessinateurs "professionnels" d'Algérie et d'autres pays arabes, dont les écrits portent sur différents thèmes, notamment le patrimoine arabo-musulman, outre l'adaptation du patrimoine universel et mondial, et ce loin de toute référence à la violence ou à autre pratique susceptible de nuire aux enfants, a-t-il fait savoir.

De son côté, le critique universitaire, Mohamed Sari a estimé que "la littérature pour enfants en Algérie n'est pas marginalisée mais plutôt inapparente à l'opinion publique, en raison du manque d'intérêt par les critiques et les médias pour ce créneau, déplorant dans ce sens l'absence d'une littérature pour la jeunesse".

M. Sari revient également sur ce qu'il qualifie de "médiocrité" dont souffre cette littérature, estimant que les écrivains et les éditeurs qui sont nombreux "prennent avec légèreté" ce type d'écriture, en dépit de ses "exigences créatives, linguistiques et psychologiques... ", soulignant par ailleurs que l'enfant a besoin davantage de contes remplis d'histoires fantastiques, d'étrangeté et de découverte, et non pas uniquement de conseils et de morale.

Approchés par l'APS, nombre de libraires ont relevé un "intérêt particulier des parents" pour le livre pour enfants.

A cet égard, Lamsioui Redouane, gérant de la librairie "Nadji Mega Bookstore" à Alger, librairie disposant de plusieurs annexes dans de nombreuses villes, a fait état d'une "forte demande sur le livre pour enfants et une plus grande prise de conscience de son importance", se réjouissant du fait qu'Internet et les supports audiovisuels n'ont pas impacté les ventes de ces livres.

"Notre librairie à Alger propose 4.500 titres de livres pour enfants en arabe, français et anglais" et leur prix sont "accessibles à tous" (à partir de 15 Da), a-t-il indiqué, soulignant que les ventes dans les grandes villes sont "bien meilleures que dans les villes intérieures".

Pour les parents, le livre reste "le meilleur moyen d'apprentissage" pour l'enfant, mais son prix "élevé" les oblige à recourir aux CD et à internet qui offrent "un contenu audiovisuel alternatif, large, varié et attrayant.