Sénégal: Ngouda Mboup, Constitutionnaliste - « Il nous faut une Charte sanitaire pour rappeler au citoyen ses droits et ses devoirs »

interview

Enseignant-chercheur en droit public à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, NgoudaMboup propose, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, une charte pour renforcer la protection des populations et à améliorer la relation entre les citoyens dans une commune volonté de vivre ensemble. Dans cet entretien, il revient sur l'importance d'une telle charte dans la lutte contre la pandémie.

Vous appelez de vos vœux à la mise en place d'une charte du vivre sanitaire. Pourquoi ?

L'histoire retiendra cette confusion malheureuse entre état d'urgence, catastrophe sanitaire et urgence sanitaire. Nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire qui correspond à un Etat social. Face à une population durement « impactée » à qui on a déjà solennellement demandé « d'apprendre à vivre en présence du virus », au risque de s'exposer, sans protection, au virus, ne faudrait-il pas envisager un usage raisonnable et durable des gestes barrières, bref une charte du vivre ensemble sanitaire ? Une charte du vivre ensemble sanitaire, nouvelle dimension des droits de l'être humain à la santé et devoirs à la protection de la vie, établirait des orientations tant pour préserver la santé individuelle de l'être humain que l'essence de la santé collective et de la garantie des libertés fondamentales des populations.

Le projet de (décret) de la charte du vivre-ensemble sanitaire doit viser à renforcer la santé et la protection de la personne et à améliorer la relation entre les citoyens dans une commune volonté de vivre ensemble sanitaire.

Qu'est-ce qui ferait de la Charte, un projet de vivre-ensemble sanitaire ?

Il est facile de trouver un lien entre la charte et la finalité du vivre ensemble sanitaire dans le Préambule de notre Constitution du 22 janvier 2001. C'est la Déclaration de 1789 qui nous l'indique : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. » Le droit sénégalais -pour des raisons historiques évidentes- est marqué par un système extrêmement élaboré de protection des droits fondamentaux à la santé. Ceci doit contribuer à une position très forte de l'Etat, qui doit utiliser les droits fondamentaux pour trancher des questions politiques fondamentales liées à la santé des populations dans une période marquée par la pandémie de la Covid-19.

Avec les nombreux défis auxquels le Sénégal et le monde sont confrontés. La Charte est-elle vraiment une nécessité ?

Il est facile de trouver un lien entre la nécessité de la charte et la finalité du vivre ensemble sanitaire. Depuis quelques temps, les Gouvernements ont adopté plusieurs chartes :Charte des Petites et Moyennes Entreprises du Sénégal -Décembre 2003 ; Charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics (Décret n° 2005-576 du 22/06/05) entre autres. L'adoption d'une charte du vivre ensemble sanitaire ne serait pas une exception pour ce type d'acte gouvernemental. Toutefois, sa portée serait beaucoup plus large puisque dépassant un simple secteur ou activité en ayant la prétention d'instaurer de nouvelles pratiques d'autoprotection.

L'un des résultats importants et incontestés pourrait être la possibilité d'ouvrir une voie alternative aux manquements du vivre ensemble sanitaire. La question qui se pose de façon générale est la suivante : une Charte contraignante est-elle nécessaire ?

Afin de mieux comprendre les enjeux de cette question, il est utile de savoir que certaines critiques pourraient être faites au sujet d'une Charte. En partie, ces critiques pourraient être formulées contre le projet d'une telle Charte. Certains éléments de ces critiques pourraient aussi concerner la qualité juridique de la Charte. Toutefois, de telles critiques ne devraient pas rester sans réponses surtout au regard de l'innovation qu'elle pourrait induire en termes de gouvernance sanitaire en période de pandémie.

Qu'est-ce que cette charge va apporter de plus ?

Adopter une charte qui aurait une signification descriptive, serait courir le risque de laisser comprendre qu'elle n'aurait pas de valeur juridique. Simple déclaration, elle ne pourrait avoir alors pour but que de rappeler au citoyen qu'il a des droits et devoirs, afin de lui permettre de vérifier que le pouvoir politique (en l'occurrence les autorités gouvernementales) le respecte bien.

Adopter une charte qui aurait une signification prescriptive, serait d'estimer qu'elle aurait une valeur juridique contraignante, dont la violation serait susceptible d'être sanctionnée, conformément à l'avenir qui lui serait tracé. Dans cette hypothèse, le problème précédemment évoqué serait résolu, puisque les citoyens se réconcilieraient avec le modèle du vivre ensemble sanitaire en luttant contre les actes répréhensibles.

Si le potentiel de la citoyenneté sénégalaise reste encore largement inexploité, il n'en est pas moins réel et représente un moteur d'exaltation du vivre-ensemble sanitaire pour l'ensemble de la population en ces temps de crise sanitaire. Ce simple constat autorise à priori à la vérifier à l'usage.

Certes, les jours à venir ne permettront pas de couvrir l'intégralité de ce que l'exigence d'un comportement citoyen responsable revêt d'essentiel pour un vivre-ensemble sanitaire. Face à des difficultés inévitables, la citoyenneté par le comportement doit accompagner nos gestes pour freiner la tendance d'augmentation vertigineuse des cas que connaît le pays ces derniers jours. C'est ainsi que doit apparaitre une forme de «patriotisme citoyen » reposant, entre autres, sur un vivre-ensemble sanitaire. Le citoyen devrait faire sien l'ensemble des principes éthiques et déontologiques énumérés dans la charte dans son comportement quotidien, allant même jusqu'à s'imposer l'application des mesures sanitaires d'auto-inspiration. C'est possible, et on peut le faire !

Quels en seraient les étapes ?

Le premier impératif est important. Le détail des mesures phares d'un tel texte doit être minutieusement pensé. A cela s'ajoute l'adoption de ce texte ne pas être un choix mais plutôt une exigence de la situation. C'est un élément clé pour la réussite du plan de riposte du Gouvernement. Le texte doit être élaboré par le Ministère de l'Intérieur en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé. Dans la forme, il faudrait que le style de la Charte soit bref et clair, aucun article ne devrait dépasser trois alinéas. Les articles doivent permettre de révéler quelles sont les attitudes responsables ou répréhensibles dans un contexte de promotion d'un vivre ensemble sanitaire.

Pour ce qui est du fond, la charte devrait avoir une force juridique exécutoire pour que ses principes soient contraignants. C'est pour cette raison que le gouvernement pourrait choisir de l'éditer sous forme de décret. La mise en œuvre de tous les principes doit être prévue en harmonie dans le cadre du plan d'action de lutte contre la Covid-19. Les sanctions prévues doivent être innovantes, efficaces et dissuasives (verbalisation de l'indiscipline, possibilité de moratoire ou de remise en cas d'actions en faveur de la sensibilisation et la vulgarisation de la charte, etc.) permettant ainsi de remédier aux manquements aux principes du vivre-ensemble sanitaire.